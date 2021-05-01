中大學生會前會長離開香港一個月後才在社交網絡宣佈兩件事， 其一是結婚完成人生大事了， 其二是已離開到另一個城市去了。 他說自己是懦夫並向手足道歉， 請求原諒他的懦弱等等。

其實， 人生邁入另一個階段， 成了家要向另一半負責、 要向將來出世的兒女負責、 更要向年邁的父母或家人負責， 誰不知道一旦被秋後算賬， 有樣版給你們看， 年輕的生命失去自由？要在這個時代做烈士， 其他的責任顧別了。

之所以如此敬佩那些為了畢生所堅持所信仰的， 明明能遠走卻不走， 有能力去任何地方安享餘生的寧願選擇一條艱辛的崎嶇的道路， 不惜失去自由甚至失去一切， 這種操守不可能要求平常人能做得到。 剛結了婚的周同學選擇離去， 大難來臨時無可厚非， 誰都可以理解。

有些人悄悄的走了， 無聲的告別， 也沒有人會怪他們， 因為當他們蒙難了， 我們什麼也做不了幫不了， 也就別怪他們的憂患意識及恐懼之心。 已有不少例子告訴我們被秋後算賬的人， 不少是欲加之罪何患無辭的被砌成的罪狀， 不知道那一天、 不知道那一句曾經說過的話或做過的事， 再微不足道也可以成為變倍器， 沒有人知道標準尺度何在， 也不知道誰人說了才算， 忽然之間有些人的權力膨脹了而本來可以保障我們的法律反而縮小了。

面對着如今這可憐的現狀， 可以走的， 為了下一代的教育不被染紅， 即使要到一個並不熟悉的地方， 也不能保證是否有足夠本錢去做二等公民， 兩相權衡之下， 前途茫茫孤舟一葉的還是頭也不回的含淚離去了， 除了祝福還能說些什麼？