香港最大電話騙案，涉款2.5億，不止，消息指比警方公佈的還要多3,000萬元。事後被捕的是一名19歲理工大學男生，跑腿嗎？疑點重重，案中有案。

90歲的老太住山頂豪宅，去年8月忽有人在紅十字會刊登尋人啟事，尋找她已逝世30年的丈夫，曾與不少商賈名人合作投資的隱形富豪。後來便出事了，富婆老邁、錢多、獨居、好騙──但大拿拿近3億元，真那麼隨便就滙出去？

這裏不談案件，只說常理常情：「冇鬼唔死得人」。

一般而言，騙案受害人除了自己心虛，就是身邊多鬼：

（一）熟人知底細。

（二）銀行知身家。

（三）直系親屬、遺產繼承者們、你不設防的人：司機、外傭、花王、管家……

（四）從前有痛腳在手的合作者、仇家。

（五）政要、商賈、富豪、有權勢之主腦。

（六）為國家找錢的特務、藉國家名義騙錢的偽特務。

（七）真正鬼迷心竅。

當然還有很多可能性，防不勝防。而受害人因而身體差，心情壞，不開心，不想見人，打擊太沈重了，誰去開解、撫慰？健康最重要！

「捉鬼」之事，就讓建制奴才們去幹吧。一個撐777的說：「跟熟悉的魔鬼打交道，好過跟不熟悉的魔鬼打交道。」一個撐689的問：「誰是魔鬼？偷雞唔到蝕把米！」……

港人無權無勢無欲無求，為公義存一口氣，憑良知過珍貴每一天吧。《人嚇人》、《鬼打鬼》、《鬼咬鬼》、《鬼咬人》……都是電影全盛時期驚笑片，好看極了！