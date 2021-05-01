夏日的風，一如洪流貫我心，重看《龍虎風雲》，心益熾烈。熟悉的人、熟悉的事、Oh，Gone with the Wind！八七年初，我為林嶺東編《龍虎風雲》劇本，以忠信錶行劫案為本，江湖兄弟情為緯，居然成為警匪電影經典。其一特點在於慣演警察的李修賢，搖身一變，成為悍匪，而一向正派佻脫的周潤發，改飾臥底蠱惑仔，角色互易，起催化作用，成為賣座關鍵，許多人說《龍虎風雲》劇本出自我手，其實也有林嶺東和朱繼生的心血。開幕的那場戲，在女人街拍攝，人皆美之震撼力強，我不大以為然，原本劇本安排眾匪在東區走廊械劫解款車輛，警匪駁火，子彈橫飛，本錢大，借場難，只好放棄，若然照拍，效果更勝。

劇本苦磨近三月，終成，阿東滿意，只是對描述周潤發跟吳家麗感情的情節，以為過火，不合情理，據理力爭無果。劇本落到周潤發手，頗欣賞箇中細節，以蠱惑仔跟風塵女的感情便當如此：沈先生寫得調皮靈巧，合乎劇情。阿東拗不過，只好照拍。結果床畔調情，浴室溫存，引起觀眾共鳴。戲好，除劇本外，也得靠發哥哥細緻入微的演技，把一個壞男人，演得龍活現。嘗言「男人不壞，女人不愛。」什麼叫壞男人？花女人錢？揍女人？非也，就是發哥哥演的，活潑調皮，吊兒郎當，花言巧語，哄動女人心，卻又有用情專一，這便是女人心目中的壞男人。看盡中、港、台男演員，能演壞男人如此精細者，怕僅得香港周潤發、台灣柯俊雄。柯老大來港拍戲、知道香港有周潤發，戲好，跟他做對手戲，就更用心應付，說：「我用眼神化掉他那崩崩洶洶巨浪。」

三十四年矣，排骨垂老矣，修賢老了，發哥哥老，林嶺東走了，吳家麗答客問「想到《龍虎風雲》已有三十四年，我自己也嚇了一跳！」歲月無情，觀眾有情，上帝，感恩！