朋友知道我打了BioNTech疫苗，說我打錯了，應該打科興。他的理由是德國生物科技公司BioNTech的行政總裁Ugur Sahin說根據接種疫苗收集回來的數據，打了BioNTech半年之後，疫苗的有效力會降低，由起初的95％降到91％左右，為了安全起見，接種疫苗者可能需要在九個月後再補一針，以策保險。並且建議，以後每隔一年到一年半，或許都需要打一針。朋友說我打錯針，就是這個意思。

我跟他說，科興疫苗的有效率是六成左右，即使我只打兩針BioNTech，不補第三針，有效率還是比科興高，所以也不算打錯。至於以後隔一年還要打，那可當打預防針視之，就像年年要打流感預防針一樣，也沒有錯。其實打疫苗這件事，也真沒有絕對的對錯，打了安全與否，還是要看彩數，運氣不好，打什麼都錯。反之，可能不打也沒事。認命好了。

反倒是在這個講政治不講道理的時代，公共衞生跟政治掛鈎，不同的陣營互不賣賬，我的疫苗你不認賬，你的疫苗我也不承認，這才是最討厭的事情。世界之大，事必因此而複雜，以後每到一個不同陣營的地方，對疫苗的要求可能都不同，ABCDEFG，如果你想處處都去，你的身體可能像集郵簿一樣，變成一本人肉集疫苗簿，隻隻打齊。既然如此，打多一針打少一針，濕碎啦！