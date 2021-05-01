在六、七十年代，邵氏這個電影帝國的版圖不止高企在星馬，香港有塊幾十萬畝的地皮建築了片廠，戲院建到美加，都是最好的地皮。

如果有機會到星馬走一趟就知道厲害，新加坡的幾棟商業大樓都建在最好的地段，馬來西亞的大城市不必說，連小鎮都有他們的戲院，在最早期一個鎮只有一條大街。而戲院的位置就是佔在中央，小鎮發達後當然變成最有價值的地皮，都由邵氏公司擁有。

電影發行到東南亞的每一個國家，除了日本之外，韓國、菲律賓、柬埔寨的最大發行商都要爭着買邵氏的版權，越南在戰爭的最後一刻，群眾還是擠到戲院裏面，恐怕以後沒得看。

東方好萊塢的名稱已經建立，美國最權威的雜誌派人來採訪邵氏片廠，佔了多頁版面，其中一張照片，是請六先生把他的勞斯萊斯駛進片廠，站在旁邊，周圍被百多位明星包圍住。

西方的製片家們當然沒有放過這個機會，紛紛前來要請六先生投資他們的電影，其中一個是小亞倫烈特Alan Ladd Jr.，他父親拍的《原野奇俠Shane》1953沒有人會忘記，拿着這塊招牌，小烈特來到香港，奉上一個劇本請六先生投資。六先生把劇本拿來給我們看，好傢伙，是一個充滿色情加暴力的科幻題材，片名叫《銀翼殺手Blade Runner》，男主角已內定了在《星球大戰Star Wars》1977的Harrison Ford，導演則是Ridley Scott。拍過《異形Alien》1979，被稱為最接近史丹利．寇比烈克的《二○○一太空漫遊 2001: A Space Odyssey》的作品。

「劇本娛樂性豐富得不得了。」我問：「為甚麼製片人還要在好萊塢以外找投資者？」

「我也問過同樣的問題。」六先生說：「他們回答是在好萊塢，一有大公司投資，便在拍攝上有諸多的條件和制限，意見多多，小亞倫烈特和導演簽的合同是在創作有自主權，所以找到我。」

天文數字的金錢是投了進去，一切不能過問，得的只是在字幕上打出投資者的名字，但聰明的六先生，因為在之前的投資的《世界末日Meteor》1979損過手，所以在合同上加了一條：「電影發行後的第一筆收入，首先歸還投資者。」

片子後來成為科技電影的經典之一，但導演為了創造獨特的風格，把電影拍成科幻片中的黑色作風Film Noir，刪剪了劇本中的許多色情與暴力，整天下着雨，陰陰沉沉。票房上是失利了，但賺得所有影評的讚許，成為科幻片的經典，藝術上的成績高過《異形》。

但是，六先生沒有虧本，各位在片頭片尾上還是可以看到六先生的字幕。

其實六先生的野心早在六十年代尾已經開始，有一天從好萊塢寄來十幾二十個木箱的資料，六先生叫當年來港學習製作的三先生大兒子邵維銘和我去打開來看，原來是米高梅寄來的。

裏面充滿了製作之前的準備功夫，除了幾個版本的劇本之外，更有數不清的研究，像香港這數十年來的天氣報告，等等等等。

原來是《大班Tai-Pan》一片的服裝和道具上做的研究，六先生準備拍這部電影，本來是米高梅想拍的，從來沒有拍成。從米高梅的手上買下這部戲的版權，連帶的是它的一切資料。

也由好萊塢派來幾個資深的製作人，由我帶着他們到香港的各個小島去，研究在那裏可以呈現早年香港的港口，六先生雄心勃勃地要把這個題材拍成一部可以在全世界發行的鉅作。

拍這種電影需要一個巨星，六先生看中的是史提夫．麥昆Steve McQueen，和他的經紀人約好在一家酒店見面時，對方竟然沒有出現，這等於摑了六先生一巴掌，在一氣之下，他打消了製作這部電影的念頭。是甚為可惜的一件事。

其他的合作片繼續進行，最早找上門來的是英國的Hammer Film，這家專門拍殭屍片的公司和六先生一談即合，拍了《七金屍The Legend of the7 Golden Vampires》1974，賣座成績平平，對方因為有邵氏在製作上的支持，省了不少製作費，邵氏當成是四十部片中的一部，也沒多花了甚麼錢。

Hammer在同時也拍了一部叫《Shatter》1974的懸疑動作片，用了過氣的好萊塢明星Stuart Whitman，劇本沒有弄好，又炒了導演魷魚，由老闆Michael Carreras親自上陣把片子完成，當然是不湯不水的失敗之作。

合作片都不理想，西方製作家只是想佔點小便宜，邵氏本身拍的動作片《天下第一拳》1972，反而在西方賣個滿堂紅。發行商看一般的東方製作，都覺得在拍攝和剪輯上亂來，Zoom來Zoom去，看得頭昏眼花，看中這部戲上因為導演是韓國的鄭昌和，他在手法上按照好萊塢的規矩，鏡頭一個個交代得很清楚，很像西方電影，觀眾一下子就接受了。這部電影首先在意大利賣錢，接着在世界上多個國家發行，成為邵氏在海外最賣座的電影之一。