理想主義的妻子洗好衣服，在窗邊的晾衣杆旁發呆片刻。這一天風有些大，撞在窗戶外面，呼呼作響，彷彿在引誘她：「快來呀，快來呀！」

可是她不能去，快要五點了，她還沒有開始着手準備晚餐。這個小小的公寓如果沒有她彷彿就是死的，是靜物寫生的模特。多虧白日有她穿梭的身影，才不像是電影布景。晚餐要三個菜吧，她想，這陣子理想主義者的工作又不順利，要慰勞慰勞他。早晨從市場買來的魚肚子早被挖乾淨，癟下去，青菜倒還新鮮。

理想主義者回家之前五分鐘，晚餐就擺在桌上，一切就緒。男主人在玄關無聲無息地穿上拖鞋，她去門廊迎接。他的面上愁雲密布，細小的五官糾纏在一起，她想了想，只說：「快洗手吧。」男主人悶聲應了一口。

她盛好湯遞給他，才終於能夠坐下來，鬆鬆腰，吃了一小口魚，嗯，有些鹹了。「這魚okay嗎？」她抬眼問，丈夫的思想在別處，木木嚼着口中的菜，不假思索地答：「還好，還好。」她長出口氣：「今天怎麼樣？順利嗎？」

丈夫渙散的眼神突然凝聚，愁苦而悲憤：「怎麼可能順利！他們你又不是不知道，眼中只有錢，只有他們自己。我的提案不是被否決，就是被要求重做，寫清楚到底怎麼盈利。怎麼盈利？我怎麼知道，黃生請我來難道不是為了把事情做的更好嗎？沒有人關心品質，都只是錢錢錢！枉費我們當初同學一場，完全不了解我……」

她低着頭靜靜咀嚼，咀嚼食物，這些話是聽了一百遍的，倒沒什麼新鮮，只是提到黃生，她有些怕，插嘴：「黃生也很難做，畢竟他是經理，需要業績……」「就是因為領導者沒有魄力和眼光，只盯着眼前那點肉，黃生也變了，這些年大家都變了……」

她於是又沉默了，低頭聽着。快吃完晚餐的時候，她躊躇一下，還是張嘴問：「這個月的零用錢我使的有些快，明日交電費，交完就不剩多少了，可以再給我一千嗎？」他推開碗碟，從銀包裏拿出二百：「明日我取些現金給你，我們再省些吧。凡事也不用這麼好，不需要總是魚啊肉啊。你看，簡單也很好啊，你手洗的衣服我覺得比機器乾淨許多，又不費錢，也不費水。」

她不做聲，起身收起桌上殘剩的魚骨，去廚房忙碌了。

（按：《獨立（下）》明天刊登）

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