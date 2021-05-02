香港道路上湧現愈來愈多電動車，左丁山目測所見，全部是特斯拉（Tesla），至今還沒見過一輛中國牌子，難道中國製造的電動車在內地供不應求，不希望來香港推銷？據一位Tesla第一批買家Y校友話，特斯拉的電動引擎動力強大，由花園道上山，起步之後十秒內，車速勝過名牌跑車，內地電動車牌子上山則好似爬山。不過大多數人買電動車的最大考慮會是節省汽油費。香港汽油稅非常高，左丁山的七人車每次入滿一缸油，需要九百餘元，不可謂不肉痛，故此也學懂了找尋大折扣油站，不再會慣性地到加德士油站。近年中石油中石化逐漸進佔美資油站，取而代之，可說不惜工本，左丁山的七人車入滿油，每次都有折扣一百數十元，小數怕長計也。肥仔K為了慳油錢，年初買新車，索性買Tesla。

慳油錢的另外一個意義是減少汽油需求，降低汽車的碳排放，適合目前的世界大潮流。Tesla在2003創立，至今不過18年，不止是股市的一條好漢，而是爆發性成長為一巨人，上星期五的股票收市價為709.44美元，總市值6810億美元，市盈率710倍，總市值已比52周最高峰下跌了近21%。傳統巨型汽車股福士集團（Volkswagen Group）股票的上周五收市是216.9歐元，總市值只有1236億歐元，市盈率13倍。要知道Tesla只有一隻牌子汽車，而福士集團現時擁有福士、奧迪、賓利、保時捷、林寶堅尼及貨車Scania等名牌。

歷史悠久的福士集團，已是德國汽車工業之光，其股價竟然遠遠落後於Tesla，反映了投資者相信傳統電油汽車逐漸走上末路，電動車才有偉大的前景。這是投資大趨勢。新一代個人投資者及對沖基金都循着ESG、氣候變化的大趨勢來選擇股票，分析師今時今日還要推薦煤炭股、石油股已不合時宜。從這個角度看，中華電力近日宣揚本土一個風電場項目，實則上對中電的發電量增加甚微，但卻迎合到市場投資者的取態，即中電追上潮流，奉行ESG投資，迎接全球降低碳排放。投資風電場估計需要50至70億港元，按利潤管制計劃的規定，准許回報率為8％，中電穩賺。當然政府會把關審核中電的資產投資計劃，但既然現時特區政府緊跟國家政策，而不斷降低碳排放是習主席的要求，黃錦星局長及他的上司拿甚麼理由來反對？買中電股票收息者大可放心！