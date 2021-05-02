一位朋友來信說：「每見企業慶祝開辦若干周年，輒稱『華誕』，甚為可笑。華誕實指華人之農曆誕辰，以別於公曆，此僕自小知之。」這位朋友恐怕誤解了「華」字。

「華」常作贊美之詞，故接人來信，可稱「華翰」，如劉禹錫《謝竇相公啟》：「每奉華翰，賜之衷言。」人家的居所，可稱「華居」，如《秋水軒尺牘·四十三》：「在省晤令舅氏，道及足下華居已定。」華誕無非生日的美稱，如《金瓶梅》第五十五回西門慶向乾爹蔡京祝壽說：「今日華誕，特備的幾件菲儀，聊表千里鵝毛之意，願老爺壽比南山。」

當然，「華」也可指中華，而這「華」字也有贊美之意。《左傳·定公十年》孔子說：「裔（邊鄙異族）不謀夏，夷不亂華。」孔穎達疏：「中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。華、夏，一也。」所以中國或稱華，或稱夏，或合稱華夏。「夏」有「大」的意思，如《詩經·權輿》：「夏屋渠渠。」

最後不妨談談「華髮」。蘇軾名作《念奴嬌·赤壁懷古》一詞「早生華髮，人生如夢」句，常見有人誤讀，把「華髮」讀作「花髮」。這當是因為「華」這裏解作「（頭髮）花白」，而「華」有時也和「花」同音同義，如《詩經·桃夭》：「桃之夭夭，灼灼其華（花）。」不過，無論是「髮華」還是同義的「華顛」，那「華」都應讀如「中華」之「華」，不可讀作「花」。不少教師以為「花」才是正音，訛音於是越傳越廣，久傳不絕。