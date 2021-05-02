豈止中國歷史教科書有許多政治不正確的虛無主義觀點，中國古典文學也一樣。

例如：「洞房昨夜停紅燭，待曉堂前拜舅姑。妝罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無。」這首詩以今日西方自由主義角度，至少犯有以下罪名。

第一是男性霸權主義。新婚之後第二天，新娘要出去拜見新郎的兄弟姊妹。為了要見人，才化一個靚妝。為什麼不是新郎那邊的人進見，而是我要出去拜謁。

第二，為何審美標準要由丈夫裁判決定。

第三，這樣的詩，今日是否還適合女拔萃和英華書院的學生讀。若還列入教材，將來考試，以特區政府一度鼓吹教育要培養獨立思考，一個tom boy女生，可否在試卷寫一篇千字論文，引述女性主義論述，批判整個中國詩詞傳統，以至整個中國男性霸權文化？

第四，若不可，要跟隨標準答案，那麼請問特區政府所謂的獨立思考還要不要。若可以，請問這位獨立思考的女生會不會產生對「中國人身份」的疏離和割裂意識，考官應否將此鶴立雞群的考生身份，報告教育局備案？

香港身為一個所謂的國際城市，教育問題，在於當你跟車想「國際」一下、極力模仿白左尚未可全得之際——特區政府成立平機會、又有許多得到資助的民間組織提倡類似西方的平權——攔腰已經有另一輛叫做「愛國教育」的快車撞過來。

當香港出現一名女特首，歡天喜地的正想沾上西方女性主義論述之光，這個女特首迅即又要變成中國在香港的最高奴僕。於是在西方女權和中國太監文化之間，凡中國人，自以為讀過兩本洋書又想腳踏中西文化者，必陷入進退兩難無所適從的尷尬境地，不知如何正確論述。全球華人社會相對最「西化」的「一國兩制」香港，在這個骨節眼上，當然就撞了車。

偏偏百年來西方白人世界不斷有進步的新花樣：民主自由、公義平權、反種族主義和性別歧視。當中國人以為美國的國會山是民主最高殿堂，人家忽然選出了一個川普，其支持者佔領國會山。西方列車跑得太快，而且經常鑽山洞改方向，香港的精英由社會學教授到政務官都追不上，何況大陸。「中港關係」如何理順？以後有得頭痛。