轉眼到了五月，這防疫抗疫的日子也快過了一年半。前些日子上海的畫廊跟我商量九月開畫展，我擔心到了九月還是要兩頭隔離，畫廊朋友說怎麼看九月都可以開放了吧。如果九月不行，往後延兩個月，到了十一月，總該可以了。

聽了他這句話，不由想起去年三四月的時候，香港旅行社的朋友跟我說十一月組團去陽澄湖吃蟹的事情，我說疫情反覆，不知到時飛不飛得了，朋友大聲說：「如果十一月都飛唔到，我唔撈了！」結果，他九月就辭職不幹了。如今聽上海畫廊的朋友說九月說十一月，便想起去年那個十一月的故事，心裏依然狐疑。這天在外吃午飯，碰到一個高人，便問他這畫展開不開得成，他很認真給我看了氣色說，按理說畫展沒問題，但場地可能有些麻煩。我說場地是主辦的畫廊，應該沒有問題。他說他也是依相直說，究竟場地有什麼問題也說不清楚。後來我一想，這場地是在上海，若去不成，豈不就是場地問題了嗎？

一年半來，至今還沒有戴慣口罩，因為鼻敏感，每次一罩在臉便呼吸不暢。所以盡量不外出，每星期總有幾天在家孵豆芽。有人說以後戴口罩可能會成為生活的一部份，想想真不知道日子如何過下去。這天在娛樂新聞中見古天樂戴了個內置風扇的口罩，口罩形狀雖然累贅，戴上以後說話便沉在海底，但古先生說他有嚴重鼻敏感，想必這款口罩對呼吸不暢者會有幫助，倒是不妨一試，若有效，起碼以後坐飛機可以派上用場。