唐鳳的官職叫做數位政委，日本人稱為「IT大臣」，這個職位與部長同級。把她找去當官的是行政院長林全，交給她的工作是「開放政府」、「社會企業」與「青年工作」。

自稱治理國家很有一套的中共，國務院屬下一百多部委，我相信絕對沒有一個數位部長之設。當然，這三件工作在中共心目中是有不同內涵的，「開放政府」是要如何做到好像開放而實質又不用開放，「社會企業」是如何把國退民進搞成國進民退，至於「青年工作」，重點當然在洗腦。

唐鳳要把這三件風馬牛不相及的事做成一件事。她最先做的是「開放」。有人要求她以「史上第一」為自己造句，她說自己是「史上第一個把自己的辦公室開放，任何人都可以來預約時間的政委」，「史上第一個以開放政府為主要工作的政委」，「史上第一個以VR人像進行演講的政委」。

唐鳳這樣處理公務，當然是因為政府就是這樣處理公務。政府有一個「公共政策網絡參與」平台，任何民眾都可以提案，只要他的提案獲得五千人以上連署，政府有關部門就要邀請提案人和相關部委、專家開會，大家討論尋找解決方案。

唐鳳每日工作都公開，她的會議、談話、接受訪問都有現場錄影和文字稿任人檢索。她在政府和民眾中間充當中間人，下情上達，上情下達。唐鳳認為，如果有人跟她想法不一樣，她要做的事不是說服對方，是更深入對方的立場，全面了解他的考量，直至自己也能以對方的立場和別人吵架。

這句話本應叫林鄭寫在她桌頭，做她的座右銘，只是，這對林鄭會有什麼意義?

唐鳳這本書《我所看待的自由與未來》，值得所有為人父母者看，值得所有想了解台灣的人看，值得所有關心公義和開放政府的人看。它一點都不悶，妙趣橫生，餘味無窮。