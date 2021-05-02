由2020年起，突然發現自己相識滿天下。我當然不是轉行搞「國際關係」，要結識世界各地的人，只是很多我在香港認識的人，都移民了，散落在世界各地。

與各地朋友討論是否接種疫苗，我發覺身處什麼地方，自然就有什麼選擇。像美國疫情那麼嚴重，確診人數高達二千多萬，死亡人數接近五十萬，不打針風險明顯比打針高，所以絕大多數居美朋友都打了針。台灣則是另一極端。

「十九肺炎」（COVID-19）由去年初武漢大爆發開始——歡迎某統計員駁斥，只要提得出確鑿證據，就算你說肺炎源頭在火星，我也樂意配合更正——台灣只有約千人確診，十一人死亡，比香港打科興針後死的人更少。（為免被別有用心的仆街抹黑，我要嚴正聲明：接種科興跟死亡並無「直接關係」。）

近一年來，台灣人一直飯照吃、酒照喝、戲照看、街照逛，國民生活並無不便。早前意大利媒體La Stampa報道台灣疫情，更說感染數少到近乎是「玩笑」。疫情如此輕微，試問台灣人哪有動機接種疫苗，冒險做人體實驗呢？

香港情況最複雜，也最古怪。儘管跟不少疫區相比，香港疫情不算嚴重，但因為眾所周知的緣故，根本不可能像台灣那樣滴水不漏，結果長年累月沒完沒了。打針或不打針，要考量的因素就沒有別的地方那麼簡單。在美國打針，是為防疫；在台灣打針，是浪費精力；全世界只有香港，打針是為堂食，或為國家出一分力。

我大多數留在香港的朋友都沒打針，80歲的S女士是例外。她半月前接種復必泰，前日問候她，答「還好，只是有點疲倦。」S女士解釋接種疫苗的理由，我覺得有必要寫下來作歷史見證：「我打針完全為了可以順利外出。萬一那位出爾反爾、朝令夕改、間歇性精神病的女人忽然頒令不打針不能上機就糟糕了。我是多麼渴望走出去，呼吸一下自由清新的空氣！」

S女士向來溫文爾雅，突然用連串負面字眼形容某女人，實在嚇我一跳。難道她受了湯家驊形容林鄭為「devil」的言論所煽動？一定係，除非唔係。