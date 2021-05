23歲的WY,向家人表白,感激父母面臨沉重壓力下仍不離不棄。看到這樣成熟乖巧的文字陳述,所有家長都會觸動。每個有兒女的小家庭,假如有像WY這樣的孩子,有的堅守支撐,沉穩同行。但更多的,是徹底割席任由孩子收押,鐵石心腸,口出惡言。這樣,像WY和早前那位年齡大四歲的女咖啡師樂婷,雖然失去自由,難能可貴在,家人深度包容理解,高牆沒有分隔濃情。朋友奔走相援,那句「幫我照顧阿爸」,席上回答「等你出來結婚」,公開深情對話,讓人苦中不禁會心微笑。更早之前,47人中的鍾錦麟也向公眾席高呼「唔該幫我照顧妻女」,更早更早之前,林卓廷嗌咪「老婆我愛你」。法院內親情高漲,史無前例,愈冷的官,愈刺激熱魂。之鋒高喊:別讓世界改變我們。忽然不獲保釋的戰友凱晴(與牛王頭的女同學撞名)還押前匆忙舉起三指,她最愛Lana Del Rey的歌Change,呼應了之鋒。歌手曾在twitter寫:I am writing my own story. And no one can tell it but me。同行兒女前仆後繼以自由血淚寫成的集結號, 人人有份,請以溫柔良善和堅定的心,做寫信師啦!