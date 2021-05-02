40歲的鍾欣潼（阿嬌），近日因「暴脹」成為話題。

她參演內地真人騷《怦然心動20歲》宣傳片曝光，經歷離婚又久未露面的她，明顯變得圓潤豐腴，臉腫腫，失去了頸部線條，如個吹脹的氣球。本來不惑之年的婦女，「發福」亦常態，只是網民無情熱議掀巨浪，捧得你上天，也踩得你入地。

有人指她變成向太、盧覓雪、賈玲、欣宜、Serrini——這幾位一點也不醜，且在行內都有自己特色和成就，不過是胖而已，只是「胖」對偶像而言乃死罪。

作為偶像，阿嬌標緻的五官和上半身（忘了甲組腳）是吸引的；作為演員，她漂亮的雙眸空洞沒靈魂，至今仍未有什麼演技代表作；作為女子，不談財富與風頭，情路是坎坷的。節目主持人問：如果重返20歲會對當時的自己說什麼？

她答：「好好做人！」

這句話無限感慨、辛酸，但也十分真誠，對自己對旁人毋須多作解釋了。

不過，由懵懂少女走到今天都二十年了，「發生了很多事」？若要選擇亦早已選擇，沒有退出，必然有抗拒不了的東西，以換取平凡的自由快樂。今日亦非死路，以其暴脹形態，必有纖體公司重金聘為「代言人」，一段時間之後復出，變瘦變靚，是雙方最大商機。

「好好做人」，不如也「好好識人」——歲月是把殺豬刀，也是個過濾器，好好識人，共度餘生，無憂無慮無包袱，心廣體胖。反而是福氣。其他人只是過客。

當然，「做人」靠自己，「識人」憑運氣，世上也有很多人以為帶眼識人末了卻是識錯人的……問問某些警嫂和白襪仔吧。