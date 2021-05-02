朋友傳來英國廣播公司網文，指新加坡是當今全球最安全國家，疫情幾乎全面受控，疫苗接種進度合乎理想，老百姓活動空間寬鬆，不但風調雨順直頭鳥語花香，生於斯長於斯的我早年因為貪慕虛榮，放棄天堂居留權輾轉搬到遍佈地雷的巴黎，幾耐風流幾耐折墮，武肺一來，陷入坐立不安一步一驚心困境，越讀越沮喪，為自己的嚴重錯誤選擇頓足捶胸。欲哭無淚之際，歌功頌德的作者筆鋒忽然一轉，拋出「安全以什麼代價換取」質問，為當地外勞不公平待遇提出控訴，揭露鍍金鳥籠的真面目。嘩，擲地噼啪響的益智文章，只讀不傳太自私，於是馬上與棲身安全島的金絲雀及鄰近地區飛禽走獸共享，希望他們從另一角度思考引以為傲的頭上光環。

與貓女分隔兩地的曼谷姑爺思家情切，表示只關心泰國幾時解封，一副有貓萬事足模樣，崩口人忌崩口碗，三藩市之後貓緣斷絕的孤獨老人見狀，心頭火起惡向膽邊生，發出「咪以為你唔搞政治，政治就唔會搞你啊吓」的咆哮，姑爺一聽文青DNA全盤現形，正氣凜然回答：「希望人類文明快點毀滅，把地球還給自然媽媽。」電波比較相近的清雅之士，大概會想起紐楊名曲《淘金後》那句「觀望自然媽媽逃亡，在一九七幾年」，無奈我周身俗骨，只記得從前台灣有首流行歌曲叫《再回頭我也不要你》。打上歌名，萬能的YouTube立即跳出寶島歌王青山久違的聲音：「昨夜剛愛你今夜就恨你，我像那花瓣被風吹落地，為了什麼愛上你，為了什麼愛上你，又為了什麼被拋棄⋯⋯」人間煙火真好。