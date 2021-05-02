一語成讖，三日前才跟香港影視文化達人「好古」 A細說港台製作〈香江歲月〉，忽然隨口一說，唉，要看快看了，我怕……。剛剛驚聞廣播處長要為港台節目訂下有效日期，期滿一年後從所有平台下架。

三天前何以有此神準預感？從來沒有無端端從天而降的事情，無端總有開端。衝口而出說要看快看之前，劇情已在推理之中，口頭還沒有劇透而已。

關愛港台，所以也易地而處，若我是處長，撲滅不中聽聲音，煞停了現在進行式，不斬斷過去式，如何完善港台，成為另一個藍紅附身的「港人港地」？ 這眼中釘留下來的「惑眾妖言」，要打下最後一口堅實棺材釘，才能防止「好古」A之流盜墓，扒出一段段香港實況紀錄，例如〈鏗鏘集〉，翻出一套套香港史的連續劇，例如〈獅子山下〉。

這手法太粗糙？能用狼牙棒棒打港台，什麼時候講究過細膩與溫柔？粗暴正是刻意選擇的手勢，他們沒打算建立權威，而是威權。秦始皇焚書坑儒，不只針對知識份子，連消帶打，試問誰敢多言。

有人說，只為永久冷凍721事件那一集，或者最敏感的〈鏗鏘集〉，一刀切滅絕一個媒體最珍貴資產，未免反智，好多跟政治無關題材，例如談哲學談文學談生活文化，一起變相封殺掉，與文革砸爛文物有何分別？

有分別，文革時代亂砸珍稀紫檀書櫃，過後不知多後悔，拿來拍賣大可進貢國庫。文革病毒變種進化了，破壞非物質文化遺產，沒偏離過上意，歷史「政治正確化」如化骨綿掌，要操縱香港史話語權，先要一舉把民間野史稗史埋葬，政治智慧與天比高。

上有政法，這次恐怕下無對策了。事先上載下載再轉發，有違版權法，archive屬於港台，去到境外轉發，不能起訴你也可以要求YouTube下架。

「好古」A太珍愛香港文化歷史，無計可施之下，想出一個石器時代對策：來不及看或者想保留下來日後重溫舊夢，大可進行緊急工程，又不費力：趁未下架前，一邊在屏幕上自動播放，一邊用平板電腦拍攝下來，那不就得了？私下秘密分享給有心人觀看，那就是絕望中播下希望的種子啊。

我一聲暴喝：犯法事情我們絕對不會做。你還有沒有版權觀念？影印書籍，未經作者授權，頁數超過一定比例，已觸犯版權法。你拍攝下來，等於以前人頭版老翻，即使沒人篤背脊舉報，勿忘慎獨。總之，哪怕你身在海外，犯法的事情，我們不要做，也不鼓勵別人做。