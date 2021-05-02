日本電視台有一個節目叫《跟你回家可以嗎？》，深夜在街頭隨機尋找路人，如果肯讓攝製組跟拍做家訪的，就由攝製組支付的士費。

很多寂寞的人其實希望說說話，希望有人聽，很爽快地就向攝製組打開了家門和心扉。

這天看到的訪問，被訪者是一位77歲的老先生，他的太太4個月前才剛剛過身。外表開朗的老先生在說起太太時，突然在陌生人面前哭泣起來。他們在一起生活了47年，年輕時為了她，他跟父母斷絕了來往。他的生命中只有她，她走了以後，他被無邊無際的寂寞吞噬了。她臨終前住在醫院，他去陪伴她，她總是坐在他旁邊，把頭靠在他肩上，越靠越埋，像個孩子似依賴他，連醫生都知道他們恩愛。

可是，恩愛是事實，她走了以後他思念她也是事實，問題是，她病了9年，患的是失智症。他一個人照顧她，早已經心力交瘁。他說，記不清有多少次，他用雙手掐住她的脖子，差一點點就掐死她了，在最後關頭，被理智喝停，他才沒有製造殺妻再自殺的悲劇。

記者終究年輕，不明白他那麼愛她，為甚麼想殺了她。他痛苦地說，9年啊！他真的受不了。她曾經是那麽愛整潔又手巧的女人，家中放滿她自己製作的工藝品，一櫃子名貴的酒杯和餐具。煮得一手好料理。可是患上失智症之後，她變成了另一個人。

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