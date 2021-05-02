那時候我們都以為女性主義可以解救一切，但滿滿發現女性主義本身也矛盾重重。娜拉是否應該出走以及之後應該去哪裏的問題，過了快一百年，還是沒有個讓人滿意的答案。

有人說，家庭主婦本身就是悲劇，明明也出了苦工，但總是仰人鼻息，還要時時擔心被年齡出賣、被時代淘汰。那麼當然是要出去的，一個女人從父母手中進入丈夫家中，最終的希望還是要出去，在社會上賺一點錢，一點地位。也有人說，問題的癥結不在與這女人是否要出去，而是別人，尤其是她的丈夫能夠承認她對家庭的付出——如果沒有孩子，根本就是對他的付出。所以不用出去，在家裏遊行示威即可。

社會辯論如火如荼，但真實生活空間裏，哪有這麼清楚簡單。有陣子我聽煩了，總想快刀斬亂麻，當她再次問我怎麼辦的時候，慫恿她真的獨立。這時我才漸漸發現，不獨立不單只是生活狀態，更是一種是思維方式。這位女朋友的注意力似乎永遠也不會放在自己身上，有幾次丈夫出差，她又操心我們每一個的生活起居，同時還要時時在線，為千里之外的丈夫查看天氣、提供生活資訊。這樣的緊密，倒也難說是誰離不開誰了。

後來聽說有次她因為什麼事情要決然離家，但也不了了之，有個朋友被捲在這整件事裏，他並不當真：「搬去哪裏，誰交房租。」朋友說整個過程他都置身事外，「也是沒有資格插嘴，也是害怕最後變成我要照顧她。」

一晃很多年就過去了，她似乎還是在想着如何獨立的事情，但狀態永遠膠着。人都是這樣吧，總說着革命、獨立、從頭開始，但活到一定年紀，和世界產生太多糾纏，要追求自我，就要割斷這許多牽連。好也好，壞也好，這些牽連都是羈絆，斬不斷，理還亂。也許整日掛在嘴上，是為了給自己點希望吧。

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