日前美國白宮發言人普薩基主持例行記者會時，場內突然傳出怪響，講話被打斷，她顯得有點失措，抬頭張望尋找聲音來源，但身後無異樣。是靈異作祟嗎？記者和發言人有個想法：「可能是林肯的鬼魂！」

他對偷票上位的拜登政策不滿？抑或只如常在自己的地頭逡巡？白宮鬧鬼傳聞並不新鮮，特朗特煞氣大，相安無事；拜登心虛氣短又嗰頭近，陽火弱，早晚得遇，所以他或許耽不久。

「全球十大鬼屋」；「全美十大鬼屋」，白宮肯定佔一席位。位於華盛頓賓夕凡尼亞大道1600號的白宮，是全美最有權勢的人物和鬼魂活動之所。二百多年歷史而已，充斥捨不得走的亡魂，遊人、記者、訪客、員工、幕僚……都有經歷。此中最有名的，就是第16任總統林肯，生前有未卜先知的通靈能力，死後發揚光大？向世人作證？坊間還有不少著作紀錄。

林肯在1865年4月15日被行刺身亡，貴為總統，為美國人民做過很多好事，又解放黑奴，所以死得好冤！人民及教會神職人員每天為他祈禱，希望他安息，但林肯死不瞑目，沒有上天堂，成為白宮遊魂，經常在生前的辦公室出現，好似任務尚未完成，有幾屆美國總統及其家人，甚至荷蘭女皇和英國首相丘吉爾，也見過鬼。

林肯的鬼魂可怕嗎？不，他是聖人，再怎麼樣也是善鬼，怎及惡鬼猙獰？惡鬼以中國最多，千百年來冤死無數，所以遍地亡靈日夜啁啾。中國不止鬼，連人也陰森可怖，尤其是你死我亡的政壇，個個都行屍走肉，戀棧權勢，充滿仇恨，活着，但已死去。