五一假期在朋友建議下，Staycation入住沙田小瀝源帝逸酒店（ALVA）；在此之前，聞所未聞⋯⋯。時間充裕，行李輕便，決定乘屯馬線至石門站，沿城門河分支小瀝源段，走路十分鐘前往。沿途河水清澈見底，河上扒龍舟、獨木舟健兒無數。陸上鳳凰木火辣辣花球漸次盛放林蔭下，單車徑及跑步徑上充滿男、女、老、幼、中、青運動愛好者展示實力。全球疫情如火如荼，有若第三次世界大戰，我城眼前風景猶如香格里拉、桃花源！

後來證明自己老餅兼無知，ALVA深受年輕人，包括年輕新婚者、愛狗的年輕家庭（好不興奮，原來香港已擁有接納狗狗入住的酒店）、抱擁小孩及嬰兒的年輕家庭、還有熱衷單車運動的Couple或親子一家（自攜輕騎歡迎、使用酒店準備好的大量單車亦得），好一所充滿年青氣場，表面看來樸實無華的度假酒店。

上述好些酒店配備及活動與單車有關，聽聞年輕酒店主人深愛單車運動，五一早餐巧遇香港之寶——黃金寶一家三口，原來當日酒店舉辦新派高科技單車比賽總決賽，阿寶負責示範及頒獎。下午時分，大門外的舉辦場地單車與健兒墟冚，好一片陽光燦爛彩色青春。

除了滿透年輕力壯氣場，另加美食襯托：在設計華美通透頂層，品嚐過兩位來自日本廚師主理「源峰」之驚艷獨特風格Omakase，年輕師傅梁耀基主理中菜「逸軒」一試難忘，美與味俱全，設計水平極高的各式點心；綜合以上條件，其實通過大老山隧道或地鐵屯馬線石門站不一刻即達，貌似深山中間，卻得到遠近住客、食客熱烈歡迎幫襯，就算沙田居民同區不入住，自「源峰」及「逸軒」食客所見，不少為Old Money街坊，明顯已為區內定立非一般美食地標。自助早餐款式豐富不在話下，沙律吧各式綠葉當中，凸顯一大盤Kale羽衣甘藍，還有Arugula火箭菜，深信F&B團隊別具心思；為食再臨，決定性，尤其梁師傅的精彩點心出品，必須分好幾次才能吃出個清楚，期待！

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