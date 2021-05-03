半夜三更，寫完稿，想起白天在百貨公司的日式麵包店買的那個紅豆包，便泡了杯香茶，吃包。

每次去日本旅行，在公路休息站，或者在百貨公司食品部的麵包店，我常常會買個紅豆包或者剛出爐的咖喱炸包解饞。是的，純為解饞，因為好吃。

第一次在公路休息站看見紅豆包的時候，剛吃完午飯，肚子很飽，但見到了，還是想嚐一嚐，心想把裏面的十勝紅豆沙吃完，剩下的麵包皮就不吃了。不料一口咬下，麵包皮很薄很薄，裏面滿滿包着的，全是細膩甜美的豆沙。咬一口滿嘴豆沙，再咬一口還是滿嘴豆沙，皮薄如紙，想吐都吐不掉，直至吃到最後一口，依然還是滿滿的豆沙，一個麵包結果一口沒剩。

有此美好經驗之後，打後到日本，遇見紅豆包就不放過。日本人的本事，就是一樣東西在哪裏吃都水準相同，像那紅豆包，在全國各地的麵包店裏，味道一樣，連裏面的豆沙數量也一樣。

這天半夜，我泡好香茶，取出那個在日式麵包店買的紅豆包，一口咬下，噗一聲，嚼了一口麵包皮，一點豆沙沒吃到，那隻紅豆包被咬開之後，隨即彈開，如一把張開的大口，裏面有九成五的空位，只在底層略略鋪了一小撮豆沙，不細察，找不到，那把大口正朝着我大笑。想想日本的紅豆包，相比之下，香港這隻日式紅豆包跡近行騙。嘴裏嚼着一口麵包皮，看着半個朝我咧嘴大笑的「紅豆包」，初則錯愕，回過神想起上海人以「吃空心湯糰」來形容一場空歡喜，如今半夜三更的奇遇，竟有異曲同工之妙，忍不住學着那包的模樣，也大笑起來。