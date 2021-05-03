朋友傳來網絡照片，是中共昆明市委宣傳部的標語，上書「創建全國文明城市」及十二個關鍵詞：「富強、自由、愛國、明主、平等、敬業、文明、公正、誠信、和諧、法治、友善」。圖片所見確是「明主」——孟浩然詩「不才明主棄，多病故人疏」的「明主」——不是「民主」。

有否改圖惡搞，不得而知，但朋友一言驚醒夢中人：「難怪外交部說中國有『民主』，眼睛也不眨一下了。普通話『民』（min）跟『明』（ming）讀音很近，人家也許一直在講『明主』啊。」

昨天恰巧有朋友問我，孔子所謂「民可使由之，不可使知之」該怎樣解，正好用來說明中國文化與現代民主的距離。那句老話出自《論語·泰伯》，楊伯峻先生譯作：「老百姓，可以使他們照着我們的道路走去，不可以使他們知道那是為什麼。」

這是古人最普遍的句讀與解釋，但近代越來越多人質疑，認為孔子似乎鼓吹「愚民」，不合他們心中聖人形象，於是宦懋庸、康有為、梁啟超等人都別出機杼，把句讀改為「民可使，由之；不可使，知之」，或「民可，使由之；不可，使知之」。

以「民可，使由之；不可，使知之」（宦懋庸說）為例，意思變成：民眾水平夠高，就讓他們自由行事；不夠，就教育他們，使他們明白事理。這解釋較符合孔子「有教無類」形象，所以越來越多人信以為真。楊伯峻則根據古文語法駁斥，認為若是此意，古人通常寫：「民可，則使（之）由之，不可，則使（之）知之。」我同意楊先生。

其實根據1993年出土的郭店楚墓竹簡，孔子這句話在戰國中期有一版本：「民可使道之，而不可使知之。」（李零《郭店楚簡校讀記》）中間那「而」字，足證戰國人不可能像近人般斷句，讀成「民可」或「民可使」。

我認為孔子與老子一樣崇尚潛移默化（當然儒、道的路線不同），故不求一般民眾有全面知識。這不是「愚民」，只是古時的政教思維，不能按現代普及教育社會的標準衡量。但無知民眾又如何當家作主呢？無論如何，自古以來的中國人，都確是追求明主多於民主，也許「建設明主中國」才是正經事吧。