北韓有事沒事就射一下導彈，警告世界別動其分毫。爛佬怕潑婦，這潑婦怕什麼？北韓有核彈，南朝鮮有韓流，當然最怕〈愛的迫降〉。

金正恩去年底為完善社會主義生活文化方式，祭出善法，凡煽惑聚眾觀看、散佈南韓影響者死。劇集電影之外，三八界線以南所有著作照片，也一律禁絕，警察會隨手「借用」市民手機，查找有沒有任何非法內容，怕市民用韓劇韓漫顛覆朝鮮政權。意想不到金氏政權嚴刑中也有仁政，號召者死，偷偷看韓劇者只是上山下鄉勞改，而且坦白從寬，鼓勵自首認罪者，據報目前為止已經有一萬多學生為求減刑，主動投案。

看來金正恩也受超人感化，懂得對年輕人要寬容；當然，自首之後，能不能自保，會不會成為污點證人，是無人知曉的國家機密。潮語有云：不怕看得見的魔鬼，只怕沒現形的撒旦，一萬人投誠，證明韓流蔓延如怪物，民皆愛娛樂，無奈何只有以死懼之。

都說文化軟實力能抵得上戰機航母，能攻陷民心，防民之心，莫過於防堵韓流。金正恩跟所有專制者沒分別，自己一邊享受韓劇，越看越驚心，不畏懼人民偷窺才怪。

怕得太對了。有眼見的畫面是南韓萬家燈火，炸雞滿腹，題材除了校園霸凌、性侵誘惑、自殺成風、官商黑勾結、邪教橫行、職場難熬、學歷掛帥、貧富懸殊、司法穿洞……種種資本主義社會弊病之外，只要不是住在地下室一族，要什麼有什麼。試問裝哭是義務，挨餓是生活的北韓觀眾，對南邊同胞如何不羨慕，對偉光正的白頭山血統治下有何感想？又有何敢想？

對，不怕千瘡百孔，只怕沒人戳穿紙糊的繁榮。正正是勇於用合法手法暴露政商非法情事、勤於反映社會深層次矛盾，這種「反動」精神才是最精準的導彈，直擊暴政心臟。

金正恩有此一舉，告訴世人，凡是專制政權不容許你做的事，正是他們的罩門所在。脫北者向邊境發布反朝鮮政府訊息，金與正斥責南韓政府制止不力，警告會有嚴重後果；對朝鮮政權而言，有什麼後果比追看〈黑道律師文森佐〉更恐怖？比黑社會更黑的巨人，要用黑手黨手段應對，鼓勵人民違法達義，此風不可長，此劇更不容觀賞。肥仔金做對了。