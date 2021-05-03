拜登宣佈禁止印度航機進入美國。其行為與一年半前川普宣佈禁止中國飛機進入美國相同。

美國的朋友竊竊私語，我說：聽到這個消息，我很高興，拜登和川普一樣的種族歧視，一樣的排外（Xenophobia），一樣的「美國優先」。我當初怕他不夠種族主義，原來他骨子裏還是一個種族主義者，那麼令人放心了。

美國朋友說：其實拜登以前發表過種族主義言論，他說，在他的老巢德勒威州，「你的英語如果沒有印度口音，你進不了一間便利店或甜圈餅店，我不是開玩笑的。」（You cannot go to a 7-Eleven or a Dunkin’ Donuts unless you have a slight Indian accent. I’m not joking.）。我說，我也聽說過，這番話你有沒有留意：拜登強調他是嚴肅的，因為他知道他的支持者皆是智障，分不清他在說笑話，還是陳述一件事。

我對拜登其實一直沒有成見，身為崇優主義者，以此為標準，我歧視愚昧的人，因此在邏輯上，我當然深切鄙視拜登的支持者，無論是什麼性別和膚色。

在美國，拜登的一些支持者開始後悔，包括黑命貴，認為拜登骨子裏是一名右翼，幾乎抄襲川普留下來的功課。

除了邊境圍牆，拜登一上來說要停止，從墨西哥湧進來幾十萬人，個個不必檢疫，而南美洲正是武肺重災區。在南大門開一個口，然後對所有印度人宣禁，對印度人充滿歧視和仇恨。迅即又發覺德州那邊會有病毒傳入，於是又說要封關。

對印度提供疫苗，當初也拒絕，然後又首鼠兩端。這位伯伯難道真是老人痴呆（對不起，我傳統一些，我用舊名稱），還是有哪種智商的選民，就有那種智商的政府？

拜登上台三個月，全國針對華人的民族主義武力攻擊增加了三十倍。許多黑人在街頭前線執行。黑人打黃人，是打給白人看的，爭取認同，因為白人一出手，會被自動歸類為川普支持者；黑人代為執行，後面就是黑命貴，表示我們黑人跟白人同仇敵愾，站在同一陣線。這一招政治上很高明。

主流媒體一知道是黑人打亞裔人，自動降溫，低調報道。拜登在白宮呼籲不要針對亞裔，「講咗當做咗」，回家繼續睡大覺好了。

繼續看好戲，千萬不要提早散場。