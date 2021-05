拜登宣佈禁止印度航機進入美國。其行為與一年半前川普宣佈禁止中國飛機進入美國相同。

美國的朋友竊竊私語,我說:聽到這個消息,我很高興,拜登和川普一樣的種族歧視,一樣的排外(Xenophobia),一樣的「美國優先」。我當初怕他不夠種族主義,原來他骨子裏還是一個種族主義者,那麼令人放心了。

美國朋友說:其實拜登以前發表過種族主義言論,他說,在他的老巢德勒威州,「你的英語如果沒有印度口音,你進不了一間便利店或甜圈餅店,我不是開玩笑的。」(You cannot go to a 7-Eleven or a Dunkin’ Donuts unless you have a slight Indian accent. I’m not joking.)。我說,我也聽說過,這番話你有沒有留意:拜登強調他是嚴肅的,因為他知道他的支持者皆是智障,分不清他在說笑話,還是陳述一件事。

我對拜登其實一直沒有成見,身為崇優主義者,以此為標準,我歧視愚昧的人,因此在邏輯上,我當然深切鄙視拜登的支持者,無論是什麼性別和膚色。

在美國,拜登的一些支持者開始後悔,包括黑命貴,認為拜登骨子裏是一名右翼,幾乎抄襲川普留下來的功課。

除了邊境圍牆,拜登一上來說要停止,從墨西哥湧進來幾十萬人,個個不必檢疫,而南美洲正是武肺重災區。在南大門開一個口,然後對所有印度人宣禁,對印度人充滿歧視和仇恨。迅即又發覺德州那邊會有病毒傳入,於是又說要封關。

對印度提供疫苗,當初也拒絕,然後又首鼠兩端。這位伯伯難道真是老人痴呆(對不起,我傳統一些,我用舊名稱),還是有哪種智商的選民,就有那種智商的政府?

拜登上台三個月,全國針對華人的民族主義武力攻擊增加了三十倍。許多黑人在街頭前線執行。黑人打黃人,是打給白人看的,爭取認同,因為白人一出手,會被自動歸類為川普支持者;黑人代為執行,後面就是黑命貴,表示我們黑人跟白人同仇敵愾,站在同一陣線。這一招政治上很高明。

主流媒體一知道是黑人打亞裔人,自動降溫,低調報道。拜登在白宮呼籲不要針對亞裔,「講咗當做咗」,回家繼續睡大覺好了。

繼續看好戲,千萬不要提早散場。