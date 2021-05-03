如果，你說香港人喜歡內鬥，馬上就會有人回你一句，「內咩鬥？從來無當過佢係自己人囉。」

怨婦會說：「嘩我高攀唔起，點敢當佢係自己人啊。」

受過委屈的會說：「我當佢係人，人哋當我哋係鬼咋喎。」

之前的「內鬥」是「本土派」VS「大中華膠」，「勇武」VS「和理非」；今天這些人「一網打盡」，監獄相見，即使沒有和解，也無心戀戰。

於是戰火去到另一個戰場，「去」或「留」。

是離港移民？還是留港戰鬥？

本來，去留兩派都是政權下的受害者，不應「互相仇恨」。可惜，現實上，這兩派在網上的矛盾，堪比「開心大綜藝」VS「Mirror/Error」，水溝油。

鼓勵移民的那一派，最極端的意見認為，「不是移民，是走難。」他們認定香港局勢只會惡化變壞，返唔到轉頭。誰人主張留港抗爭，輕則被罵「瞓醒未﹗」，重則便成為了「鬼」。

而鬼的「證據」包括﹕「叫人不要移民」、「強調移民的負面因素」。

留守派的極端分子，嘲笑挖苦所有移民人士，「打國際線為名，移民為實」。

離港人士任何想延續抗爭的做法，例如文宣、經濟援助黃店等等，都會被嘲笑為「自High」、「買贖罪券」，甚至認定移英的港人只是「想改善自己和下一代的生活」，同抗爭無關。

雙方其實有理性之處。

「走難派」借用大陸的經驗，判斷局勢只會變差而不可能突然「一天光晒」，離港也是對政權投不信任一票。

留港派最討厭就是聽到「移民才是正確的做法」，那等於是說，留港的人都是錯的？

他們也不願意聽到「香港玩完啦」，那等於說，每天仍在香港生活的人，都是死人和失敗者嗎？

我只想說，「內鬥」太籠統了，應該用毛主席的「矛盾論」，分為「主要敵人」和「次要敵人」。

這些不同派別明顯視對方為「敵人」，政權理論上是「主要敵人」，派別之間便是「次要敵人」。本來應該是「聯合次要敵人打倒主要敵人」，但香港卻變成「把次要敵人當成主要敵人來打」。