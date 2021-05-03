患上失智症的老太太，把家裏弄得一團糟，成天翻箱倒櫃找東西，地下堆滿翻出來的雜物。而且像小孩子一樣反叛，知道哪兒危險，偏偏就去那兒。老先生精神緊張，每一分鐘都要盯住她，看她會不會惹出甚麼禍來。每天活在高度壓力下，他也快崩潰了。有幾次她不聽話，做出危險舉措，他忍不住就想掐死她……

他不是不愛她，但是，如果不是被理智喝止，他已經成為新聞的弒妻人物。

看着這段訪問，忍不住想起前不久發生在北角的港聞：83歲老先生掐死了85歲患長期病的老妻後自殺。兩人在一起生活了60年，鄰居們眼中是恩愛夫妻，老先生一直很照顧太太。可是，老太太患病10年了，據說是老人癡呆症。一個83歲的老人，體力衰退，活在一日比一日黑暗的絕望中，只好用死亡來結束無望的痛苦。他不是不愛太太，只是終有一天，理智無法戰勝瞬間的軟弱。

日本和香港同屬低福利國家，但香港是極度富裕的城巿，政府曾手握大量儲備。但是，香港政府有錢建造5000萬一個一用即爛的噴水池，卻沒有錢去照顧患長期病的老人。83歲的老先生長期照顧85歲患老年癡呆症的老妻，想想都覺得辛苦，是心理和生理的雙重負擔，此外還有經濟壓力。

如果患病的老婦人能住進設施完善的老人院，得到妥貼的照顧，老先生只需要每天輕輕鬆鬆去探病，仍可擁有屬於自己的晚年生活。悲劇應該不會發生。

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