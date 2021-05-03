四月八日，英國政府宣布撥款四千三百萬英鎊，在居住、教育、就業上協助赴英港人，困乏者還可申請食住津貼，務求既來之，則安之。更難得的，是在學校講解英國與香港歷史，使後生一輩明白對港人的道義甚至法律責任，消除歧視。怪不得英國內政大臣彭黛玲自言，這援助計劃十分慷慨，她引以為榮。

相較於臺灣，英國之雪中送炭，倍覺難能可貴。當年國民政府東遷，局勢風雨飄搖，卻還勉力救助逃亡港澳的大陸同胞，有中國大陸災胞救濟總會等等之設。港澳華僑也多思報效，所以，每逢雙十節，港澳自見無數青天白日滿地紅旗迎風招展，貧民區更化為旗陣，漫山遍野。及美國與臺灣斷交，香港正漸臻富裕，港人不少就出錢出力，為臺灣打氣，組團赴臺參與雙十慶典者，絡繹於途，廣獲臺人歡迎，港、臺就這樣相濡以沫。國府一再保證，港澳同胞隨時可「回國」定居。

現在，臺灣局勢穩定了，經濟發達了，民進黨執政了，香港落入中共手上了，港人欲避地臺灣者，卻必須投資六百萬元新臺幣，並聘請至少兩名臺灣公民任職，直視港人如外國人。而民進黨之論香港局勢，與其說是關懷港人，不如說是利用香港作宣傳，求團結臺灣民心，拒絕中共提出的「大陸、臺灣一國兩制」。

彭黛玲以英國為榮，我卻只能為中華民族慚愧。