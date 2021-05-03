旅行社老闆R先生自2020年1月之後，已無出外旅行，跟住全年冇生意，一路拖到今時今日，繼續食穀種，不過佢早已壯士斷臂，忍痛裁員減薪，將成本削減至最低，希望有一日可見生意重光。間間旅行社都係咁嘅嘞，冇得好講，所以R先生見到一間安運旅行社停止營業，感到可惜之餘，亦恐怕「他朝君體也相同」。

好彩R先生早已上咗岸，公司暫停營業，反而樂得清閒。呢日佢話好耐冇見，要請食午飯，到IFC嘅Shikigiku（四季菊），梗係好啦，憑R先生之名，行政總廚Goto先生（後藤正行）寫下時令菜單，款款菜式精美，配搭得宜，食海膽及拖羅，味道鮮美之極。在中環食日本料理，四季菊係不二之選，起碼睇維港海景，已是賞心樂事。

食就過癮啫，講今年旅遊，R先生就好冇癮，佢話旅遊界業者不時向政府反映意見，但政府反應緩慢，你急佢唔急，又因決策權集中在一人之手，局長喎，經常係齋talk，局長都係再向上頭反映業者意見嘅啫。

最近咪傾緊新加坡旅遊氣泡嘅咩？旅遊R認為新加坡旅遊市場細，只會是一場虛火，估計參加者主要係為咗探親。香港人純粹旅遊嘅話，去新加坡玩得幾多日？

香港人出外，最希望到日本、泰國、台灣，偏偏日本疫情持續惡劣，曼谷近日又再lock down，距離重光之日，遙遙無期。不搞台灣氣泡，純粹係政治因素。至於好多哈韓一族想去首爾，亦不見得有希望。

旅遊R嘅結論係：無謂急於同人地搶生意咯，搶得到亦未必好，都係睇定啲先，個人亦可以做足預備工夫嘅，例如接種疫苗，將來無接種嘅就唔可以上機，已是必然，此類的國際規則，正逐漸形成。佢自己去咗港怡醫院接種，除咗覺得手臂有啲痛之外，感覺正常，去醫院就係打復必泰啦，點解唔打科興？旅遊R睇各國打針數字，知道BioNTech（香港叫復必泰）係最廣泛應用嘅疫苗，國際旅遊一定承認，反而科興，可能不被其他國家旅遊當局接受。不過如果返大陸傾生意，打科興係愛國表現，大家如何取捨，唔駛聽人講，自行決定最實際。