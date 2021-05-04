本城疫苗氣泡上周四開始實施，以依舊制、填2頁A4文件代替紙仔、嘟安心出行碼、打一針、打兩針、員工打、食客打……食肆分A、B、C、D四類運作模式，還要張貼分區平面圖，選定後不可轉變……

混亂、複雜、擾民、限制多多——不但無實效，還容易誤墮法網，巡查者有沒有打針？是否具備資格？似乎沒周詳計劃，只是谷針作業。

太煩了，很多市民和食肆只考慮A或B，情願堂食至10時，或者外賣算了。垃圾就話分類唧，什麼三色回收桶：藍廢紙、啡膠樽、黃鋁罐。但食餐飯而已，分什麼類？公帑年薪數百萬加津貼福利……飼養庸官來折騰港人？

某些食肆冀放寬經營，逼使員工注射疫苗，否則會被停工；又發放$2,000予針後員工以示獎勵……僱主否認「威逼」或「利誘」，只反駁：員工清楚明白，個個自願打針云云。

說到「自願」，重要在心甘、情願，出自五內，沒有勉強，不怨天尤人，後悔是得不到同情的。舉例：

（一）姜糖們豪花50萬元為姜B賀壽，讓他22歲生日過得很輝煌，夜來還群聚守候他家門，樂此不疲沒有怨言，這是心甘情願。

（二）雖然有點曖昧或無法解釋，但蔡暖男充當密友，招呼在艱難日子中的韓亞姐「同居」，一住足足兩年，雙方都心甘情願，無謂互揭私隱。

（三）22歲二打六藝員，全身赤裸一邊沖涼一邊玩自拍、自摸下體表情挑逗，不雅片段流出瘋傳，已報警備案。但自拍自send，也是自願呀，除非「遇人不熟」。

——當僱主把你的飯碗與打針綑綁，搵命博，你有他們那麼心甘情願？委屈嗎？