一個節目的結束，如果叫做「死亡蓋棺」；那麼一個節目的重溫片段被刪走，便是「毁墳拆碑」，讓後人連丁點憑弔追憶的機會都失去。

最諷刺的是，破壞神主牌的人，竟然是掛名的家族成員。這位新處長，應該是處死廣播的長官，更像是國內的拆遷隊，二話不說，掄起大鎚，一通亂敲，砸個稀巴爛。

更似文革時的紅衛兵，受到感召，「破四舊、立四新」，把任何老祖宗傳下來的有點年頭的古玩文物傳統，統統打得粉碎，片甲不留。所謂「砸爛一切舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣」，今天對付香港電台的做法，就是一種「破四舊」式的破壞。

這也很有道理，四舊之物，就是「編輯自主」、「新聞自由」、「輿論監督」、「不偏不倚」，這四舊都和新時代格格不入，新香港要的就是四個字﹕「忠誠廢物」。

文革時的破四舊，似乎只要打爛一切封建舊思想，就可以建設革命新社會。卻沒有考慮過，一個區區佛像，或者古董字畫等等，真的阻礙了社會前進的步伐嗎？沒有了這些舊物，幸福新時代便會降臨？

香港搞到如斯田地，真是因為傳媒美化黑暴、滋長暴力、仇視政府、不實虛報引致的嗎？沒有了傳媒，搞定了香港電台，社會就會變得美好了嗎？你賺的錢也會更多？

刪走記憶最大問題就是無法知道真正的問題。今天仍有肚滿腸肥的食肆老闆堅離地認為年輕人被利誘掟汽油彈，2019年的問題到今天都沒有真正反思討論，只有粗暴的打壓刪片，背後就是那種「破四舊」期望「立四新」的虛幻。

或許這種虛幻就是當今國情所需，戰狼不在乎結果，只在乎過程，只要當下罵得夠爽，長遠對外交關係對改善社會是否有幫助，才不去管呢。閉起眼，享受鐵錘砸爛舊物的刺激快感吧。