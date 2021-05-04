拜登上台只有一個好處，就是加印鈔票，銀行放水，投資一萬八千億救市加基建，想做羅斯福第二。

對於金錢世界，這就是有別於川普的另一種玩法。拜登的金主是高科技界和綠色能源，想打破石油舊能源壟斷，以防止地球氣候暖化為名，帶頭創造全新的生活範式（Life paradigm）。

美國的強勢，是擁有經濟和政治的話語權。一百二十年前，當美國人振臂一呼，說棄用煤炭，改用石油，歐洲和全世界，逐步要跟上。

然後七十年代，美國宣佈：美元發鈔與石油掛鈎，不再用黃金。想出這條設計的，正是美國左翼當年最痛恨的尼克遜和基辛格。但你有你在國內遊行示威、吸大麻反越戰、做嬉皮士，尼克遜和基辛格就是假美國之名，硬生生的將全球經濟乾坤大挪移。

當年中國人在「越窮越光榮」的毛澤東世界革命幻象裏夢遊，沒有參與。但是半世紀之後，血汗工廠中國加入，還有一個中央集權的貪腐制度。由克林頓批准中國加入世貿之後，世界的財富遊戲進入新的回合。

時至今日，許多中國人以為：可以挑戰美國獨家做莊的霸權。

真的可以嗎？不妨看數字。千禧年科網股泡沫爆破，二〇〇五年加息，二〇〇七年金融海嘯，二〇一三年歐債危機，二〇一五年A股爆倉。美國的財金實力，不斷受到內部和外來的衝擊，但是全世界股票指數增長，每一年都是美國第一。包括全球崩市的年度，美國必跌幅最小。

不論美國有多少國債，國內有幾多罪案，有幾多窮人，總之全世界企業都去紐約上市。

現在出現加密貨幣的新花樣，神秘勢力崛起，有人說外星人挑戰美元霸權的利器。但美國不怕，當美國的基金也加入大手炒比特幣，假的就變成真的，一切要美國加持。

美元不就早已經是另一種比特幣的先驅？美國怕你什麼？當伊朗、俄國、中國企圖另行圍爐，用盧布和人民幣交易，你慢慢玩你的好了。美國已經由馬斯克代替了朱克伯格，用Tesla 汽車在石油之外創造新的能源。電動汽車的新玩具，由美國來定調；日本還在研究氫動力汽車。跨太平洋美日有同盟，跨大西洋印度洋美國有五眼聯盟。你可以另搞什麼上海經濟合作組織，無法搖撼美國霸權於分毫。

國內的左膠固然在慢慢內耗，左膠無法觸碰國外的金權遊戲。美國可以開全世界的玩笑，例如用一個賀錦麗來領導太空科技，中國可不可以用趙薇來領導全國的綠色能源？