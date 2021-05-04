或者是接收器生銹，被譽為時代標誌的ABBA，七十年代我在舞池隨着他們的旋律起舞，並不覺得有什麼稀奇，連白流蘇那個笑吟吟踢蚊煙香盤落枱底的曼妙姿勢也欠奉，就像後來痴粉把MJ當神咁拜，睇住佢大的阿姨叔伯百思不得其解——有乜咁巴閉，不過是家庭組合Jackson 5最細的成員罷了，使唔使舟車勞頓買元寶蠟燭香咁破費？《跳舞皇后》勝在皇后二字和同志身份撞到正，方便水仙花情結無限膨脹，玻璃球折射下自我陶醉得特別嬌艷，其他名曲如《錢錢錢》，縱使音譯《問你問你問你》不是不camp的，借頭借路為尋覓慈悲陌生人點上一盞明燈，畢竟搔不着癢處。同樣亂噏廿四，遠不及Labelle的《果醬女士》引起深刻共鳴，副歌單刀直入用法語提問「今晚你要唔要同我上床」，固然唱出所有姣婆的終極心聲，更膾炙人口的還有「結痴結痴吖吖嗒嗒，結痴結痴吖吖唏，摸卡朱古力吖吖」，無厘頭過周星馳癲過幾乎同期面世的《飛越瘋人院》，詞壇第一奇葩非它莫屬。

四個來自瑞典的臭皮匠湊不湊得成一個諸葛亮見仁見智，個人英雄崇拜卻肯定無往不利，別有用心的意見領袖要你相信今時今日黑勢力借左膠乘風破浪，真相是的士高早就奉行大愛，不管膚色青紅皂白，捉到節拍的就是好歌手，祖先來自非洲的姐妹們甚至毋庸豎立「黑珍珠」旗幟，一樣風生水起。最得我心的是姬絲鍾斯，鄧姓閨密則膜拜Donna Summer，公婆有理爭論不休，當然擴音器流出後者的《Love to Love You Baby》，我可也毫無芥蒂照跳不誤。