「港區國安法」下，港人避地他鄉者大增，遭遺棄的烏龜據說也大增，使我又想起兒時的小烏龜。

一九六零年左右，我家在澳門，有一天，父親外出，回來時倒提着一隻小烏龜：龜殼近尾巴處鑿了個孔，用短繩穿着，賣五毛錢。我剪去短繩，把小烏龜畜在靠牆築成的長方形露天石槽，槽內原有一座假山，再放一盆茉莉，並在兩者之間放一破花盆作龜屋，破缺的一面是門，門後一塊磚頭是牀。盛暑時，小烏龜下午會躲進龜屋，爬上龜牀，避那烈日；到了黃昏，我會打一桶井水遍澆石槽，清除暑氣，牠就會爬出來，四處閑遊，時而在茉莉蔭下納涼，時而登假山四望，冬日則在屋裏睡大覺。

但好景不長，一九六四年，父親說澳門是死埠，決定遷居香港謀生。小烏龜於是隨我來到香港。我們的居所當時才落成，室內還未有磚牆隔間，築牆期間，地上一大堆石灰，狀如從前石槽裏的假山，小烏龜爬到其上，我們也不在意，但不久就發覺他連放在眼前的食物都看不見，原來雙眼根本睜不開，已經瞎了。我們唯有把他「放生」，攜到海邊，扔進大海，只見他在波浪裏倉皇亂竄，十分不忍，但以為是不習慣新環境而已，後來才知道龜不都能夠在大海生活。

我們「後來才知道」的事太多了。父親當年其實也不知道，留在澳門，平平淡淡便了一生，未必輸於來港與人頭角崢嶸，空自辛苦一場。