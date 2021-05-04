譽宴集團發內部通告，要求員工在限期前完成第一針疫苗，否則將勒令停工。有醫生證明不宜打針的又如何？內部通告說：「可等待政府之最新公佈消息，將視乎規定是否可以豁免接種疫苗。」言下之意，若政府不豁免，即使你有醫生證明，也要手停口停。

之前林鄭月娥聲稱接種疫苗「只能是自願的」，「若強制接種，效果可能適得其反。」（2021年1月12日記者會）現在政府把食肆強分四類，透過僱主間接向基層員工施壓，令不願打針者無法開工，還可說是「自願」？如此出爾反爾、朝令夕改，難怪湯家驊稱林鄭為「devil」。

譽宴這樣配合湯大狀口中的「devil」，惹起眾怒，黃絲更呼籲杯葛集團旗下的譽宴、星海薈、U-WEDDINGS。我想為譽宴主席張家豪呼冤。細察張主席近期言論，他可能是黃絲「同路人」。坊間指張家豪「利誘」員工打針，他回應說：「如果真係怕死，畀一萬蚊都唔會打啦⋯⋯講真，班𡃁仔畀人利誘出嚟掟汽油彈就有。」

吓，原來打針同「死」有關㗎？係咪「直接關係」先？在張家豪心中，接種疫苗等於「唔怕死」，一句話就流露出他對政府的不信任了。至於「班𡃁仔畀人利誘」，黃絲一聽肯定暴跳如雷，但我作為中立深深藍，覺得有必要讓張家豪先把事情說清楚，大家才好判斷。收錢掟汽油彈的事，我聽過，我真係聽過，還是深黃人對我說的。

深黃人說2019下半年，每天很多國內同胞入境，看來是身無分文的「低端人口」。當時社會動盪，這些人難道來觀光？對黃人的故事，我本來半信半疑，現在堂堂譽宴主席一說，我才如夢初醒，想起那群國內同胞的確符合「收錢掟汽油彈」的人設。為國安計，我呼籲張家豪馬上公開收錢掟汽油彈的證據。

根據港交所披露易網站的資料，張家豪別名張梓豪。聞說他多年前找師傅改名，「家」改成「梓」，令名字多了一筆。從姓名學角度看，「張梓豪」總格36，乃凶數，表示大起大落，波瀾起伏，越活躍進取越凶，須修心養性才無大害。現在張梓豪顯然反其道而行，大家不如放長雙眼，坐看他的波瀾。