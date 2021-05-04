特區政府嘅防疫措施，冇乜通盤計劃，一方面希望放寬管制，吸引內地客來港，（此乃零售業與旅遊接待業及酒店業之強烈要求），另方面又驚肺炎病毒、變種病毒自外輸入，疫情失控。於是乎，防疫措施飄忽不定，先推出一個餐飲業ABCD餐，全城冇人明白點樣運作以及確保安全而不犯例，再因為菲傭染上變種病毒，突然在4月30日宣佈全港外傭（約37萬人）要在5月9日或之前完成強檢，羅致光呢位IQ爆棚嘅局長仲威，話如不強檢，外傭可不選擇在港工作。咩嘢威呀？官威囉！明知道外傭現時有家歸不得（冇飛機航班），竟出此言，就令左丁山想起粵語殘片之陶三姑（惡婦）對楚楚可憐之南紅（窮家女）講：「你唔鍾意，可以唔入我家門㗎！」

僱用菲傭嘅家庭都知道，今時今日，菲傭一聲唔做，全家陷入恐慌！上星期總裁C請左丁山到金鐘香格里拉Petrus吃午飯，聽到個朋友菲傭續約，人工加到每月6,500，點知另外一家透過代理人，出到月薪7,000，做咗10年嘅菲傭於是跳槽，搞到家中兩個小孩子嘈晒。左丁山老友虎媽A因為菲傭乘機要求呢樣嗰樣，一怒即時炒咗佢，即時後果就係自己左騰右騰，忙於家務，平時用自由身接一啲project做，已經兼顧唔到。目前外傭（特別係菲傭）係sellers market，羅局長高高在上，不知主婦心情了。呢幾日，主婦發癲咁上網，為外傭預約時間去強驗，頭都痕晒，大罵政府安排倉猝。

林鄭特首就安樂啦，完善選舉制度自有中央作主，反對派唔係移民、失聲、收皮，就係被拘押，立法會又全無噪音，所有新條例可以拿拿聲通過，故此佢有時間做訪問主持交畀港台播出。湯家驊出到口捧佢連任，好事近矣。上到陸羽飲茶，有高人叫左丁山唔好只係聽到湯家驊之言，還要讀埋張志剛駁斥魔鬼之說，表面平靜，水平線下實有暗湧。左丁山邊度識咁多嘢，都話不敢參與咯，只問侍應：「你地會唔會搞六人枱、八人枱！」侍應話：「我地唔識咁複雜嘅嘢，專心做四人枱就得嘞！」見到餐廳R問佢點樣辦，佢話：「大部份伙記唔去打針，我強迫唔嚟，ABCD四分法，太麻煩，我都費事搞！」政府啲天才計劃，叻到冇人明白，真係唔知佢癡定你癡。