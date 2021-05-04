我在加拿大認識的台灣好友J，疫情爆發前正在台灣度假。疫情爆發後，台灣封關，她決定在台灣小住一段時間。然後，全球各地疫情擴散，包括加拿大疫情越來越嚴重，而台灣卻儼然成為世外桃源，幾乎不受疫情影響，人們生活如常。J決定暫時不回加拿大了，她說她害怕上飛機，更害怕來到加拿大會感染。

J在加拿大的子女都已長大成人，她已經開始享受退休生活。在台灣住下來後，為了打發時間，她去報讀各種各樣的興趣班，有純興趣的，有提升職業技能的，每天被各種課程排得滿滿的。她說這些短期課程都是政府開設的，由政府補助80-100%的進修費用，符合資格者還可以申請就讀期間的生活津貼，安心上堂。她說，政府鼓勵中老年人士就讀各種課程，除了希望他們學到實用的技能幫助再就業，更重要的是讓一些主婦或退休人士可以靠進修來防止失智，獲得社交機會，減少退休人士的失意及失落感。

台灣政府想得真周到，聽了令人羨慕。台灣人有相對完善的健保系統，但是政府卻搶先一步，從關心中老年人的身心健康着手，長遠來講，國民身心健康，可以減低醫療壓力，於國於民是雙贏局面。反觀香港政府，坐擁（或曾經坐擁）巨額儲備，取之於民，卻用於大小白象工程，而不是用之於民。醫療和老人福利一塌糊塗。香港人步入中老年之後，只能夠自求多福。

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