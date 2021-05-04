金正恩頒布死命令，跟南朝鮮歌影視沾邊者，真的會死人，引人散播聚眾者最高判死刑，遭罪的事情自然不只南韓劇集電影，美日「非法物品」同樣在射程範圍。這一部反外部文化勢力名為《反動思想文化排斥法》範圍比其導彈射程更遠更廣，也更繁瑣。

嚴禁南韓口音、用語、寫作風格等等等等，在反常社會實屬正常，還有意識會大驚小怪者，要問為什麼，不如問跳K-pop舞步跟反動思想有什麼關係。

限制裙子不能過膝比較容易理解，人肉色情品會煽惑他人犯色戒，未飽暖先思淫慾，比五四運動更反動。舞姿不是扇子舞秧歌舞類型，隨K-pop起舞，跳沒有歌詞的舞步，會影響到腦袋哪一邊、哪一區，思想反了動了哪一步？

在制定此限韓令之前，早前也有北韓年輕士兵模仿「BTS防彈少年團」舞步，在軍營痛快一跳，即時獲罪。此南韓天團打開了國際線，歌曲在美帝Billboard停留一年之久，防範「防彈少年」本身是必須的；防堵「防彈少年」舞步動作會反動，又要防範什麼？朝鮮軍人持社會主義的槍，跳民主南韓的舞，斬就應該，普通百姓要罰就悲哀。

又不是舉起五一手勢，有顛覆政權動機，舞姿不可能管有攻擊性武器，散播不良政治信息，何罪之有？年輕之罪，無論年齡心境身軀年輕皆在其中。跳出「防彈少年」舞步，表示有活力有不按規矩動力。嘻哈之所以不受極權歡迎，不只說唱內容諸多事實，批評這諷刺那，跳起來手指指，指天篤地，有時直指觀眾，眼神傲慢撩人兼備，肢體動起來，渾身散播兩個字：「不羈」。

身體語言比口舌更誠實，被「防彈少年」附身，比記得〈黑道律師文森佐〉對白更危險，身體本能比口齒更長遠，如書法如舞蹈，不考理性，只憑肌肉運動記憶，如此附身，要驅魔更難。頭髮長度，好比舞姿幅度，學校會要求短髮，留長髮學生分明表示反叛，其理相通。

何謂「反動」？防範老百姓自動自發動起來，反對人民懂得反對，所以動不動就有造反嫌疑。2018年文在寅金正恩破冰之旅，南韓「少女時代」、「Red Velvet」也破禁在北韓大賣舞姿，連帶北韓女團也穿超短緊身褲，金正恩看得眉開眼笑，肥大身軀跟着節奏搖動，雙手打起拍子。既然朝鮮白頭山純種金正恩，都會在鏡頭前融入大韓區文化，老百姓自然有樣學樣。都怪韓流北吹如萬劍彈，越界之後，日防夜防，難防南韓一個「防彈少年」一個後空翻，不知會翻出什麼來。