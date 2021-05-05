台灣黑社會再度猖狂，有再度則有前度。早前在計程車上跟司機聊天，進入萬華區時，司機偷瞄了外面的警察局說：這裏的警察最肥。我自然明白他意指什麼，論警黑又傾又砌關係，目測見聞所見，相信遠比香港根深蒂固，只是沒讓「黑白森林」生態平衡法則曝光，別浮出檯面，也好算天下太平。

最近幾天之間，從北投松山區、牽涉三大幫會，「黑白森林」勝者為王法則不是浮出來，是大剌剌砰一聲方檯上給市民看，警方看。

松山警分局之亂，誇張程度可以讓杜琪峯參考。第一幕，在派出所對面社團經營的雪茄館門外，警察教官跟大哥小弟吵架後，教官被「兄弟」追擊，共九名黑衣人，直接衝進派出所內用十大武器之首折椅打爛警局電腦，再對局內警察做勢欲打，展開攻防戰。

然後，先剪接到第三幕，松山分局門外，滋事份子從黑衣人忽變白衣人，列好隊，跟警察握手言和。這一幕，香港人好熟悉，《鏗鏘集721誰主真相》也有警長以及議員跟白衣人好老友的樣子。

跳到第二幕，帶頭犯事小弟遭制伏後，寫下悔過書再致歉，然後警方說法是：二人只是九十後年輕人，已跟家長承諾過不會再犯，亦規定該辦就辦，但，為避免二人名譽受損，不讓他們接受媒體訪問。分明是現行犯，罪行比聚眾包圍警署嚴重多了，台灣警察在香港大概會變超人，對年輕人寬容又體貼。

回到第四幕，派出所監視器畫面遭毀，首先是說停電，後稱被派出所長不小心「格式化」，什麼都看不到，該要舉證的警察變成不誠實的證人。監視器適當時間失靈、畫面不完整，欸，有人滅證，這一節，好熟悉又陌生的回憶喔。

畫面再追溯回幾年前，台大校園外，示威的台大生遭社團首領白狼兒子率團棒打，報警後社團兄弟大飽大滿，警察在九十分鐘後適時到場，比消防員遲來好多步。這一幕，似曾相識，回首看來又彷如隔世。

天下烏鴉不一樣地黑。不一樣之處有三。一，黑社會悔過道歉後，輪到台北警察局長也向公眾道歉，這在香港是天方夜譚啊。二，事後警局中層多人被拔官。三，統領全台警務的警政署長，建議台北警局局長交出手機，以徹查有沒有高層施壓下屬滅證，二者無論是基於警局內部鬥爭，還是選票令行政院內政部轄下的警政署需要做個樣子也好，讓香港人看得羨慕妒忌恨啊。

三，這次黑幕還沒完全揭開的事件，台灣敢拍，杜琪峯還可以拍成《黑社會3》嗎？