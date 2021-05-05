春雨綿綿，在家閒散，想起有一個星期沒有跟北京朋友暢談天下大事了，反正閒着也是閒着，便撥了個電話給他。他也正好閒着，說在生悶氣。我知道如今世界亂七八糟，放眼世界的人一定有很多生氣的地方，便問他是為了印度疫情飛漲之下印度人還要放鞭炮慶祝執政黨大選失利，或者歐盟確認的疫苗之中沒有中國疫苗的份，諸如此類。想不到，他竟說還在為那個叫相雪秋的比利時駐韓國大使夫人生氣。

我說你怎麼還在操這份閒心呀，不是跟你說那個太極拳師太入了比利時籍，就算她會跟你一樣說北京話也不是中國人了嗎？她犯賤輪得到你生氣嗎？北京朋友說，我可以當她比利時人，但韓國現在卻當她是中國人，因為她那一巴掌，如今搞得韓國人趁機反華，說中國人壞，說中國人霸道得連泡菜都說是中國發明的。這麼一來，中國人的名聲不是讓一個比利時女人搞壞了嗎？國際影響多不好呀！

我聽了一口茶從嘴裏噴出來，說你堂堂一個北京人，怎麼跟小家敗氣的韓國人一般見識呢？他們連端午節都敢說是韓國的民族非物質遺產，他們連睡在身邊的老婆突然跟娶回來的時候判若兩人都不介意，那他們還有什麼事情可以讓你大驚小怪呢？這事要怪，只能怪那個叫相雪秋的比利時師太學藝不精，內功不純，出手打人不能使其內傷，而只留表皮痕迹，被人捉個正着，拍照留念，不，留證。這種事情，應該由中國外交部發言人華春瑩老師在外國記者會上嚴正澄清，解釋純正的中國太極內功，只會分筋錯骨，令受者內傷而不留表面證據，若做不到這一點，聲稱會太極拳的都是冒牌貨，中國沒有冒牌貨，從而證明那個相雪秋不是中國人，真相大白於天下，有此震懾，欺軟怕硬的韓國人豈敢再把污水潑到中國人頭上？他們不怕受真正的內傷？北京朋友聽了大感有理，說明天就去跟春瑩反映一下，若是春瑩沒空，就跟立堅說，叫他發推特！話音未落，匆匆收線了。