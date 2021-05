到喜來登酒店參加個晚飯飯局,以為喜來登天寶閣以粵菜著名,在私人房間吃飯,唔會差得去邊,點知原來大有分別,好彩同場有高人講解不同議題,左丁山甚有得着,腦袋滿載而歸。

日本政府上月宣佈福島核電排放廢水,經多年儲藏稀釋之後,已達國際安全水平,不日會開始將廢水排放入海,消息一出,中國南韓大聲反對,指責日本罔顧太平洋生態,毒害海洋,污染環境。但國際原子能組織(IAEA)就撐日本,贊同日本之說,美國亦不反對。

席上有電力專家,於是問佢意見,佢話:「如果,如果你相信日本政府發放之數據,啲廢水係安全嘅,其他國家核子發電站排放廢水入海,並非新聞,從未有人注意或討論,IAEA之科學家觀點不會靠估;問題在福島核電廠在意外發生時有過隱瞞事件,講過大話,失去信用,故此現在冇人敢完全相信日本之言,日本解釋到口水乾都係會畀人質疑。」

專家講得有道理,福島核電意外係管理災難,公關災難,日本信用災難。英文有言honesty is the best policy之說,有其意義,現在公關最怕有所謂trust deficit(信用赤字),大公司以至政府,講一次大話就足以失信於全世界。

講trust deficit好似幾時髦,其實呢個概念古老到冇人記得。中學時,國文老師有講過「民無信不立」之說,入到中文大學,大一大二國文必修必考孟子,我地成本孟子要讀晒,大一國文講師亦有講民無信不立,出自論語顏淵7:子貢問政。子曰:「足食,足兵,民信之矣。」子貢曰:「必不得已而去,於斯三者何先?」曰:「去兵。」子貢曰:「必不得已而去,於斯二者何先?」曰:「去食。自古皆有死,民無信不立。」

可惜吖,到了21世紀,不少人從政,講到天花龍鳳,用幾千萬港元請埋國際公關公司作宣傳,搞吓甚麼branding,還是不了解民無信不立呢句話。有人講溫飽權是最大的人權,其他都係廢話。點知孔老夫子二千五百幾年前已否定溫飽權(食也)係最重要,去食,自古皆有死!信,不止係信用,公信力,還包含言論、行為、品德、知識、分析力和智慧。點解今日香港市民接種疫苗比例遠低於以色列美國?唔拋書包嘞,trust deficit吖嘛!