到喜來登酒店參加個晚飯飯局，以為喜來登天寶閣以粵菜著名，在私人房間吃飯，唔會差得去邊，點知原來大有分別，好彩同場有高人講解不同議題，左丁山甚有得着，腦袋滿載而歸。

日本政府上月宣佈福島核電排放廢水，經多年儲藏稀釋之後，已達國際安全水平，不日會開始將廢水排放入海，消息一出，中國南韓大聲反對，指責日本罔顧太平洋生態，毒害海洋，污染環境。但國際原子能組織（IAEA）就撐日本，贊同日本之說，美國亦不反對。

席上有電力專家，於是問佢意見，佢話：「如果，如果你相信日本政府發放之數據，啲廢水係安全嘅，其他國家核子發電站排放廢水入海，並非新聞，從未有人注意或討論，IAEA之科學家觀點不會靠估；問題在福島核電廠在意外發生時有過隱瞞事件，講過大話，失去信用，故此現在冇人敢完全相信日本之言，日本解釋到口水乾都係會畀人質疑。」

專家講得有道理，福島核電意外係管理災難，公關災難，日本信用災難。英文有言honesty is the best policy之說，有其意義，現在公關最怕有所謂trust deficit（信用赤字），大公司以至政府，講一次大話就足以失信於全世界。

講trust deficit好似幾時髦，其實呢個概念古老到冇人記得。中學時，國文老師有講過「民無信不立」之說，入到中文大學，大一大二國文必修必考孟子，我地成本孟子要讀晒，大一國文講師亦有講民無信不立，出自論語顏淵7：子貢問政。子曰：「足食，足兵，民信之矣。」子貢曰：「必不得已而去，於斯三者何先？」曰：「去兵。」子貢曰：「必不得已而去，於斯二者何先？」曰：「去食。自古皆有死，民無信不立。」

可惜吖，到了21世紀，不少人從政，講到天花龍鳳，用幾千萬港元請埋國際公關公司作宣傳，搞吓甚麼branding，還是不了解民無信不立呢句話。有人講溫飽權是最大的人權，其他都係廢話。點知孔老夫子二千五百幾年前已否定溫飽權（食也）係最重要，去食，自古皆有死！信，不止係信用，公信力，還包含言論、行為、品德、知識、分析力和智慧。點解今日香港市民接種疫苗比例遠低於以色列美國？唔拋書包嘞，trust deficit吖嘛！