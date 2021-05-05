港大感染及傳染病中心總監何栢良，前日接受商台訪問，簡直一句話嚇死「薑糖」（即姜濤粉絲）。何醫生說香港疫苗接種率低，建議政府找炙手可熱的姜濤，呼籲市民踴躍接種疫苗。不知道他是開玩笑搞氣氛，抑或姜濤不小心得罪了他，因為這建議對姜濤來說，無疑是天大整蠱。

呢期姜B的確很紅，但恐怕沒紅到能大幅推高接種率的地步。我身邊朋友倒是「柳柳粉 」（即柳應廷粉絲）較「薑糖」多。我自己也聽Mirror和成員的單人曲，姜濤唱的〈蒙着嘴說愛你〉和〈Master Class〉都悅耳，論意境深度，我則偏好柳應廷〈水刑〉〈迴光〉〈風靈〉三部曲和最新的〈狂人日記〉。然而不論是姜或柳代言疫苗，也不可能達到「They針，I針」的效果。

何栢良的專業是微生物學，搞公關做營銷，還是讓專業的來。明星效應或所謂celebrity effect，「笨」唔係咁用嘅。明星代言的好處，一是引發話題，刺激公眾注意，二是透過明星美麗形象，讓大眾愛屋及烏，移情至他所宣傳的產品。但明星效應發揮得最好的情況，是產品本身不為人知，大眾對它沒強烈好惡，那時候明星名人才最容易帶風向。

然而疫苗這東西，早已全城皆知，相關新聞更無日無之，公眾早有自己的判斷，找姜濤根本無濟於事。更重要的，是何栢良醫生似乎忘記明星效應這一招早就用了。「大美人」林青霞打科興後，發文說自己「心情愉快」，關之琳、譚詠麟等老牌明星都高調宣佈自己打科興，為什麼接種率仍是這樣低呢？

心水清的讀者，應該記得有些比姜濤、林青霞更有影響力的「紅」人，早已率先為疫苗代言，那就是：林鄭月娥、董建華和梁振英。單是這三位民望驚人的特首，其引發的「紅」星效應，已遠遠超越姜濤。國家疫苗得以上幾位頂尖「紅」人加持，品牌已定了調，現在就算召喚全隊Mirror瞓身打針，再all in押注周潤發梁朝偉，也無助「完善」疫苗形象，只會一夜毀掉明星。