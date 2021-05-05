二十三歲的大學生楊泳茹被判囚三年加兩個月， 寫了一封給法官的信， 不是求情更像是自述是主動承擔刑責， 此信開首即道：生於如斯世代， 這是我當守的道；必修的行。

二十三歲， 比我初到此城時還年輕了一歲， 在此度過了五十多年， 從年輕到老， 經歷過香港最好的年代， 也目睹了後來天翻地覆的鉅變， 其中有幸亦有不幸， 所指的並非個人。

生命中每一個階段也都有必守的道、 必修的行， 讀到楊泳茹這封牆內的信， 從二〇一九年被捕至今已失去自由一年多， 一個充滿天真傻勁的女孩， 這十八個月過的是怎樣的日子？還有漫長的二十個月要繼續， 她並沒有放棄自己， 一封信說出在歲月中的省思與獲得， 柔弱中有剛強、 困境中有修煉， 令人肅然起敬。 是的， 受苦的人沒有悲觀的權利， 所能做的就是好好的活下去。

如果這一段留白歲月是她命中注定的坎坷， 那麼， 她是經得起考驗的， 在一場戰鬥中她失去的是自由， 但她還是贏了， 這場人生的噩運她已跨越；心靈是自由奔放的， 鐵窗已囚不住她， 這五百多天的修行， 已得到同齡人或比她年長許多於她的人所領悟不到的， 她贏回了自己。

再三讀着這位年輕女子寫給法官並不是求情的信；這封信也寫給她自己；也寫給香港同齡及不同年代的人， 讓我們看到一顆堅毅永不可能被禁錮的靈魂， 她永不可能是一位平凡的女子， 不需要同情憐憫， 也不需跪低求情， 未來的日子在另一個天空， 重獲自由之後所能發放出來的能量， 沒有人可以預料， 期待她重新寫下屬於她的歷史。