連蓋茨的婚姻終於也觸礁，全球風傳原因與梅鐸那一個相同。富有國際視野加江湖經驗者，一看該涉嫌第三者的照片，觀其膚色、眉目、甫士，心中有數。

美國對亞裔有沒有所謂的種族歧視？不但沒有，而且身為華裔女子，只要有若干條件，都知道沒有白人至上主義，只有亞裔女性優越主義。

一把黑長髮在陽光下的華爾街頭，那麼自然地向後一甩，一面回首倩笑弄巧，坐下來，水葱般的手指搭弄着纖巧平潔的肩膀，美國老男人見識過此等詩經楚辭傳下來的風景？美國的文學，上溯只無比敵、老人與海、惠特曼詩歌，那個源頭沒有這種三千年前一泓清淺的溫柔。

白種男人天生Macho基因，與東方女子在陰陽光譜上，各自天南地北的兩極。當中的白人鬼婆和黃種男子，屬於Trash Genders。偏偏這當中的兩個類別互不過電，而且排斥——茱迪科絲達和周潤發合演的「安娜與國王」（Anna and the King），已經看出不但沒有chemistry，而且只要鬼婆再Tom boy兩分，可以將一名上海或越南的男子收養為妻。

這是上帝開的玩笑，不過沒有問題，只會令世界多姿多彩。

我只為白人婦女感到惋惜。只要她們的老公男友，不論揹上背囊去曼谷芭堤雅住cyber cafe樓上的客棧，還是拿着一本支票簿check-in上海浦東的Ritz-Carlton貴賓層，都是一場人生必敗的戰爭。

不錯，由蝴蝶夫人開始，到蘇絲黃和西貢小姐，白種男人面向東方，聽到的情歌永遠比美國的搖滾樂更吸引。當美國的婦女進一步向女性主義靠攏，很好，你可以做太空人，可以做飛機師，可以歡呼平權，只要肯將雙人床讓出自己那一半給那個China doll與你平權即可。

最好笑的是這個牽動無數鬼婆情緒的敏感話題，不可以在學院的女性主義研究院討論。私下飛去遠東踢竇，給那隻亞洲狐狸精一巴掌、再嘶罵You Asian whore是一回事，公開總要顧及左翼自由主義知識分子的身份和形象，學院公開一觸及此，聲討的鬼婆一方即為種族主義者。

所以移民英美，黃種加男性，確實有二等公民的風險，所以鄧永鏘爵士生前如此的賣命——若他是女人，省回很多成本。

中方本來不知道，二十年來摸得清清楚楚。都知道蓋茨、梅鐸、朱克伯格，只看到一種動物，瞪眼睛流口水的生理反應是相同的。在這方面，我同意，中國吃定美國，而且以觀眾的身份為中國鼓掌打氣。