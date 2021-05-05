唔滾唔知身體好，同樣道理，唔講ABBA，又都真係唔知原來他們的鐵粉遍佈朋友圈，一時之間你一言我一語，甲話《媽媽咪呀》電影版睇過十零次，乙話《跳舞皇后》由U2唱仲好聽，彷彿齊齊搭上時空穿梭機，回到窗明几淨的七十年代，不論着陸的地點是哪裏，都沒有病毒，沒有狗官，沒有國安法，只有爆炸頭和鬆糕鞋。那是我散落在美國西岸灣區的生命碎片，越戰告一段落，尼克遜被逼下台，彩虹旗在街頭巷尾飄揚，世界忽然那麼美好，唯一的煩惱，是寄放在柏克萊某書店入門處的書包被偷走了，裏面有最心愛的《張愛玲短篇小說集》，和寫了兩行的《四季商人》影評。的士高尚未找到《週末狂熱》作公關，基佬已經挺身做舞池的鴨先知，跳舞音樂品種仍然統稱騷靈，不信請你聽聽當紅炸子雞Labelle以《果醬女士》名義募集身痕友的號令：「唏姐妹，去姐妹，騷姐妹，去姐妹⋯」

三藩市下城Sutter街那間位於三樓的會所叫「約會」，法文，黃金鳳率領的香港幫於是音譯「龍地府」。龍王公主們花枝招展一步一步拾階而上，有種沿着天梯跨進童話故事的架勢，既是昇華也是浮華，個人即使等得及，青春是倉促的，晚了就來不及了──但也不能到得太早，以免顯得猴急。為跳舞而跳舞要吃過苦頭才學會，賀爾蒙主場的年齡，當然掛羊頭賣狗肉，個個是守株待兔的獵人。酒吧兩點鐘打烊，死線逼近，牆花難免心神恍惚，偏偏這時唱片騎師總播巴里韋特愛情無限樂隊的《愛情主題曲》，有音無字，可以是豐盛的自助餐，也可以是一陣風似的棉花糖。