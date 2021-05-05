何醫生發言，有時中的，有時離地。他是港大感染及傳染病中心總監，作為「專家」，何以迷信人氣？如果站在廢柴政府一方說話，還是要三思的。

本港疫苗接種率低，是其安全性受質疑，政府誠信度盡失，往往以強制高壓手段向市民甚至外傭逼迫，基本上並非向港人福祉及健康出發，完成國家任務盤數靚靚，女市長求連任而已。

何醫生建議「明星效應」，搵人氣王姜濤呼籲市民接種疫苗，沒看到羅公公媚主失言馬上被轟歧視外傭，也遭女市長暗斥嗎？有過即諉，醫生應引為鑑戒。

政府年來對年輕人趕盡殺絕，恰細路、打細路、逼害細路，多少人逃亡流放，也有不少大中小學生隨父母走難移民，離鄉別井了。好不容易，廿年來出了個小鮮肉偶像，那些行屍走肉老臘肉好意思抽水打他主意？實在厚顏無恥！

姜糖擁戴姜B，合資逾50萬為他慶賀22歲生日，是人家心甘情願，打針？就未必了，若ViuTV和花姐忍心獻出小羔羊為政府代言，不擔心姜B變姜C，完蛋了？有反效果。

網民認為打針代言人，可以找皺皮倫、撐警B、無知叻、老千嬅、填海華、醉駕明、Forever cheap、曾王二巨人、Big 4兄、中國豪……和一眾太監宮女建制奴才，甚至問米請李私煙上來呼籲，千祈唔好搞姜B。萬一他針後痙攣、面癱、昏迷，話唔埋……誰賠？

難道為了嘟碼谷針，他們的演唱會要分A、B、C、D區？

那麼多正事實事可做，請放過無辜的小朋友，激起民憤，實屬低智。