從武漢開始，病毒環球巡迴，由米蘭空無一人的街巷到馬德里體育館改裝成的停屍間，紐約冷凍改裝櫃車泊滿街零告票，直到今天，印度人往生後篝火燒個不停的時刻，中共中央政法委新聞網配圖寫着「中國點火vs印度點火」，還標示「印度單日新增確診超過40萬例」。帖子很快被刪，但另一帖文早一日已在「中國警方在線」微博出現，圖配字「中國火神山，印度火神山」「德里將狗用火葬場改為人用」。

美國跟國際盟友忙於「馳援」，有印度血統的賀錦麗副總統沒空hashtag，只有玻璃心站在別人的屍山上幸災樂禍摸到自瀆的快感。這個國家就算GDP拔增了，五一消費N個億了，都是腎虛的變態！去年印度朋友周街免費派有錢都買唔到的口罩，領口罩的人，今天cap圖跟政法委落井下同一塊石！這讓我更想了解印度，先讀一下印度女作家阿蘭達蒂．洛伊2017年的The Ministry of Utmost Happiness中譯「極樂之邦」。書中主角是雌雄同體的跨性別人，擺脫父權逃出動亂與內戰，最後來到死亡已是家常便飯的墓地旅社，以重生者姿態活下去。女作家拒絕西方視角下印度只有貧窮和種姓制度的固化印象，努力寫作兼繼續支持喀什米爾分離主義，說「只有對自己誠實，同時忘掉別人說的話。」不包括中國點火這種人渣鬼話。