讚人有骨,比一啖砂糖一啖A更高級,因為你完全搞不清,這是砂糖還是一嚿A。

林鄭嗌停要求強制外傭打針的安排,然後菲律賓外長「稱讚」林鄭是「反應一直迅速且明智」,是「Hong Kong’s best leader since China lost the island in the Opium War」(中國在鴉片戰爭失去香港以來,最好的香港領袖)。

你說,這是讚?還是潤你?是捧你?還是踩你?是當你領袖?還是當你是妹妹?

所謂崩口人忌崩口碗,無人會用對方的傷口或者醜事作為一個稱讚的基礎,等於你不會對一個日本人說,「你是日本投降以來最美麗的女人」。你也不會對英國球迷說,「這是英國世界盃輸俾上帝之手後最偉大的英國足球員」。玩嘢是唯一的解釋,是作為菲律賓對特區官員曾經作出這種無智慧政策的「報復」。

香港人看在眼裏,不禁對菲律賓的外長又多一點的「敬佩」,因為這也是一種「戰狼外交」,但態度上,叫你無計可施、欲罵不能。也就是中國人俗稱的「綿裏針」,挨了刀子還只能笑笑口說道謝,畢竟人家是大大方方稱讚你林鄭是「反應一直迅速明智」,你還能說甚麼?

而即使提到喪權辱國的鴉片戰爭,但對方卻說你是這件事之後最出色的香港領導人啊!慢着,鴉片戰爭之前,香港這個荒蕪小島有甚麼領導人嗎?即是說,同無人管理的時期相比,林鄭是最好的領導人?即係,好過無?

祖國的戰狼外交則相形見絀,因為全部都是「畫公仔畫出腸」,得罪人多稱呼人少,只會直罵,不懂諷刺,忘記含蓄,結果招來反感。

韓劇《黑道律師文森佐》因為有植入式的中國牌子商品,被韓國人圍剿,男主角宋仲基也要道歉。這你就知道,戰狼外交下的中國形象,可能也是鴉片戰爭以來最低落的一刻。BTW,林鄭如果競選連任,會否引用菲外長的稱讚,「鴉片戰爭以來最出色的香港領導人」?