讚人有骨，比一啖砂糖一啖A更高級，因為你完全搞不清，這是砂糖還是一嚿A。

林鄭嗌停要求強制外傭打針的安排，然後菲律賓外長「稱讚」林鄭是「反應一直迅速且明智」，是「Hong Kong’s best leader since China lost the island in the Opium War」（中國在鴉片戰爭失去香港以來，最好的香港領袖）。

你說，這是讚？還是潤你？是捧你？還是踩你？是當你領袖？還是當你是妹妹？

所謂崩口人忌崩口碗，無人會用對方的傷口或者醜事作為一個稱讚的基礎，等於你不會對一個日本人說，「你是日本投降以來最美麗的女人」。你也不會對英國球迷說，「這是英國世界盃輸俾上帝之手後最偉大的英國足球員」。玩嘢是唯一的解釋，是作為菲律賓對特區官員曾經作出這種無智慧政策的「報復」。

香港人看在眼裏，不禁對菲律賓的外長又多一點的「敬佩」，因為這也是一種「戰狼外交」，但態度上，叫你無計可施、欲罵不能。也就是中國人俗稱的「綿裏針」，挨了刀子還只能笑笑口說道謝，畢竟人家是大大方方稱讚你林鄭是「反應一直迅速明智」，你還能說甚麼？

而即使提到喪權辱國的鴉片戰爭，但對方卻說你是這件事之後最出色的香港領導人啊！慢着，鴉片戰爭之前，香港這個荒蕪小島有甚麼領導人嗎？即是說，同無人管理的時期相比，林鄭是最好的領導人？即係，好過無？

祖國的戰狼外交則相形見絀，因為全部都是「畫公仔畫出腸」，得罪人多稱呼人少，只會直罵，不懂諷刺，忘記含蓄，結果招來反感。

韓劇《黑道律師文森佐》因為有植入式的中國牌子商品，被韓國人圍剿，男主角宋仲基也要道歉。這你就知道，戰狼外交下的中國形象，可能也是鴉片戰爭以來最低落的一刻。BTW，林鄭如果競選連任，會否引用菲外長的稱讚，「鴉片戰爭以來最出色的香港領導人」？