加拿大出現第一例注射疫苗死亡事件。死者是一名54歲的魁北克女子，她在注射阿斯利康疫苗後，出現腦血栓症狀死亡。到目前為此，魁北克省大約有40萬人接種了阿斯利康疫苗。所以，雖然有人在接種後死於腦血栓，魁省衛生廳無意改變計劃，仍將繼續為45至79歲之間的人群提供阿斯利康疫苗注射。

研究人員認為，感染武漢肺炎同樣會引起腦血栓，風險比注射疫苗引起腦血栓高10倍。此外，避孕、激素替代療法、懷孕、長途旅行、受傷或手術後吸煙等多種情況均可造成血栓，風險均比注射疫苗引發血栓為高。

加拿大有人因為注射疫苗死了，政府公開事件，專家解釋風險，以及繼續鼓勵民眾接種的理由。魁省省長說，「我很傷心，一名54歲的健康女子死了，因為她接種了疫苗。」而傳染病專家將此形容為一場悲劇，「注射疫苗的意圖是好的，但接種者也會因併發症而導致死亡。」

死亡是不幸的，但至少，死者不會死得不明不白。資訊清晰，民眾知道接種疫苗將面對的風險是甚麼，概率有多少。跟這名死者相比，香港那麼多在接種疫苗後因各種各樣原因死亡，但偏偏「與科興無關」的死者，若泉下有知，會不會自悲自憐，覺得自己死得很冤枉，連怎麼死的，都不能有一個清楚的說法。

重視人命價值，才不會回避死亡原因。相反，則是草菅人命，悖離普世價值。

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