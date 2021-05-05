四月八日，香港市長鄭月娥說：「直到昨天，有五十萬市民打了防疫針，比率是百分之七點五，不大理想。政府已多方鼓勵，市民打針還是未見踴躍，實在費解，希望各界提出解決辦法。」鄭月娥貴人善忘，連自己十多日前說的話都忘了。

三月二十三日，鄭月娥答記者問，否認打針率低：「大家請客觀論事。直到昨晚，打針者已有三十六萬，比率不算低，昨天我也是這樣說。」看來，高與低，鹿與馬，求客觀分辨，今日絕不容易。而我輩小民，要向鄭月娥「提出解決辦法」，分屬僭越，豈敢豈敢，就說個小故事吧。

《韓非子．難二》載：趙簡子伐衞，不滿士卒怯懦，手下有燭過者，上前說：「昔者吾先君獻公并（兼併）國十七，服國三十八，戰十有二勝（打了十二場勝仗），是民之用也（獻公用的是這些人民）；獻公沒，惠公即位，淫衍暴亂，身好玉女，秦人來侵，去絳十七里（深入我國境，距國都只有十七里），亦是人之用也（惠公用的也是這些人民）。亦有君不能耳（是統治者無能），士無弊也（不是士卒怯懦）。」人民不服惠公號令，有什麼費解。

鄭月娥治港，民望長期一百分只有二十分左右，小民消極抵制其政令；現在連在朝派必勝的象徵式選舉，都怕小民呼籲投白票，立法禁止，以免白票多得貽笑天下。然則小民抗拒其「安心出行」及「防疫注射」計劃，除了嚴刑峻法，還能怎樣解決。習近平總不會把鄭月娥革職。