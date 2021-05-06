一直搞不清究竟是「班蘭」還是「斑蘭」？

這東南亞料理煮飯煮咖喱及糕點常用材料，若榨取其綠色汁液，翠得像假。但色彩搶眼香味獨特，即使只用於食物的「包裝」，裹着雞肉烤製，香味也內滲。它有很多外號，如七葉蘭、香露兜、香蘭葉、碧血樹、芳蘭葉……不過也只是「班」、「斑」之爭，作為東南亞香料之王，食譜一大堆，別看它有點「妖」色，但性溫、降肝火、潤肺、清熱、解毒、解酒、解憂鬱……一見「解憂鬱」，是近年必須。

那天經過阿布泰，忽有乾的斑蘭葉，很搶手，只剩一包，我馬上買了。

把泰式紅茶包烹煮，加入斑蘭葉，用煉奶（茶走），特別香醇。損友們託我搶購，但這一陣都不見，原來手上的如此珍貴，只好分裝一袋一袋送人，榮升「拆家」。在袋面寫上「斑蘭葉」，不用「班」，我還是喜歡「斑蘭」──這詞兒令我聯想起「斑斕」。

「斑斕」指色彩燦爛絢麗，形容生活多姿多彩，也比喻孝養父母（斑衣戲彩娛親）。

我們曾經活在一個斑斕世界，一下子如燈滅如眼瞎如無底深淵，色彩冉退，美好日子不回頭，百載繁華一夢消，在焚書坑儒的火與土之間，「斑斕」只適合形容猛虎皮毛，而非鮮麗的自由快樂……

這兩天收到來自各方的港台節目（特別是過去的《鏗鏘集》）下載紀錄，轉發又轉發的，有人要消滅歷史禁止發聲，更多人不眠不休通宵努力去做backup，再分享出公海、雲端、地球各角落……供大家save留給下一代，謝謝香港人──真想為你們烹煮一壺斑斕香醇奶茶，提提神！